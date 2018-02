Volleyball beim TV Erlangen im Abstiegsstrudel

ERLANGEN - Es war der Abschluss von saisonentscheidenden Wochen für die Landesliga-Volleyballmänner des TV 48 Erlangen. Am Ende stand ein 2:3 gegen Neunkirchen und die Einsicht, dass man nun mit dem Schlimmsten rechnen muss.

„Es fehlte der Kampfeswillen“: Der TV 48 findet sich mit dem Rücken zur Wand wieder. © Foto: Sippel



Vor nicht allzu langer Zeit hat sich Andreas Metzner vor seine Mannschaft gestellt und ein Bild dabei gehabt. Es zeigte ein Rettungsboot in wilder See, nicht weit entfernt von einem Strudel, der alles in die Tiefe reißt. Es war ein sehr symbolisches Bild, ein etwas überzogenes vielleicht auch, eines, das eine Wirkung erzeugen sollte, eines, das Metzners Spieler doch bitte endlich dazu bringen sollte, den Ernst der Lage zu verstehen.

"Sie haben es nicht verstanden", sagt Metzner ein paar Wochen und Niederlagen später. Vier wichtige Spiele standen für die Herren des TV 48 Erlangen in der Volleyball-Landesliga an, als der Trainer dieses Bild mitbrachte, allesamt gegen Konkurrenten aus dem hinteren Tabellendrittel. "Wir wollten alle vier gewinnen", sagt Metzner – doch gewonnen haben sie davon nur zwei.

Alle Trümpfe sind weg

Zuletzt, im Derby gegen den TSV Neunkirchen am Brand, gab es in der Heinrich-Kirchner-Halle am Samstagabend gar eine Niederlage. Eine knappe zwar mit 2:3, aber eben eine Niederlage im Derby, die verhängsnisvoll ist. "Jetzt", sagt Andreas Metzner nämlich, "haben wir alle Trümpfe aus der Hand gegeben."

Vor der Saison und auch nach den ersten Partien noch, da sprach seine Mannschaft vom Aufstieg, von einer glorreichen Saison, die wünschten sich alle. Mit Metzner hatten sie ja auch einen Trainer bekommen, der schon Zweit- und Drittligaerfahrung gesammelt hatte. Das nötige i-Tüpfelchen vielleicht, um noch höher hinaus zu kommen mit dem Volleyball beim Turnverein. Doch um die Träume zu verwirklichen, sagt Andreas Metzner, "fehlt uns leider ganz Entscheidendes: Die richtige Einstellung".

Nicht so sehr im Trainingsfleiß, hier sieht sich der Coach fast sogar im Luxus: Während selbst die Regionalliga-Damen manchmal nur zu siebt üben können, kommen zu Metzner meist zwölf bis 14 Spieler. "Nur sind einige da sehr beratungsresistent." Soll heißen: Vieles von dem, was der erfahrene Coach mitteilt, was er herüberbringen möchte, läuft ins Leere. Die Spieler können oder wollen es kaum umsetzen. "Das ist frustrierend", findet der Trainer.

Also hat er es, als klar wurde, dass es für den Aufstiegstraum niemals reichen wird, mit Reden versucht, mit Warnungen vor dem Abstiegskampf. Doch die Mannschaft schien nicht so recht zu verstehen. Dann hat er es mit dem Rettungsboot probiert und dem Strudel. "Den Abstiegskampf haben wir trotzdem nicht angenommen. Da war uns Neunkirchen in allen Belangen überlegen", so Andreas Metzner.

Erst hatte der Turnverein sehr lang Probleme in der Annahme, dann ließ die Durchschlagskraft im Angriff immer mehr nach. Und ganz zum Schluss, als auch das Glück sich schon verabschiedet hatte, war es auch noch die Kondition. "Mir hat die Kampfeslust gefehlt, der absolute Wille, gegen diesen Gegner zu gewinnen", sagt der Coach. So ging es nach dem 21:25, 25:18, 16:25 und 25:19 in den Tie-Break.

Doch die besten Aufschläger des Turnvereins, die gleich eine Führung und das Selbstbewusstsein nach oben schrauben sollten, holten gerade einen mickrigen Punkt, weil die Abwehr fehlerbehaftet agierte. "Dann steht es 1:4, und dann wird es natürlich schwer", so Metzner. 11:15 stand es am Ende, 2:3 aus Sicht der Heimmannschaft, die diese Punkte so wichtig gebraucht hätte.

Ab sofort Rechenspiele

So gingen sie aber an den Vorletzten nach Neunkirchen, der sich nun seinerseits bei drei noch ausstehenden Begegnungen plötzlich wieder Hoffnung machen darf, den Direktabstieg abzuwenden. Kommenden Samstag kommt es in der Mittelschulhalle (15 Uhr) zum Showdown gegen Haßfurt und Schwaig III. Der Turnverein hingegen muss gegen den bereits feststehenden, ungeschlagenen Meister, den TSV Lengfeld, ran im letzten Saisonspiel.

"In der eigenen Hand haben wir nichts mehr", sagt Andreas Metzner, "wir müssen auf die anderen schauen, Rechenspiele anstellen". Eine unbefriedigende Situation für den Turnverein, der ja eigentlich aufsteigen wollte, jetzt aber auf dem Relegationsplatz steht. Klassenerhalt, Relegation und Direktabstieg – alles ist möglich.

"Uns fehlt der Spielertyp, der polarisiert, jetzt vorangeht, die anderen mitreißt", sagt Metzner. "Wir haben zu viele introvertierte Mitläufer." Hoffnung macht, dass mit Christian Fischer jetzt so ein vermisster Häuptling zurückgekehrt ist. Es kann dem Turnverein nur passieren, dass es dafür schon zu spät ist.

