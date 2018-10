Vollsperrung auf A3: Darum geht am Samstag nichts mehr

In der Nacht auf Sonntag finden viele Bauarbeiten statt - 06.10.2018 09:06 Uhr

ERLANGEN - Die Autobahndirektion Nordbayern sperrt in der Nacht von Samstag, 6. Oktober, ab zirka 22 Uhr bis Sonntag, 7. Oktober, bis gegen 6 Uhr zwischen Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach und der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe beide Richtungsfahrbahnen der A3.

Ab 22 Uhr ist die Autobahn 3 am Samstag gesperrt. Foto: News5



Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen umgeleitet Die Sperrung ist erforderlich, da der Stahlüberbau der neuen Staatsstraßenquerung Eltersdorf in seine zukünftige Lage über der A3 gefahren wird. Das Bauwerk wurde in den letzten Monaten auf der Baustellenfläche neben der Autobahn aus Einzelteilen zusammengebaut. Um die Verkehrseinschränkung durch die notwendige Vollsperrung effizient zu nutzen, werden in dieser Nacht weitere Arbeiten im gesperrten Streckenabschnitt durchgeführt.

So werden wesentliche Teile des Traggerüstes über die Richtungsfahrbahnen der A3 eingehoben. Bei der nun fast fertiggestellten Feldwegüberführung Eltersdorf wird das Traggerüst der Fahrbahnplatte ausgebaut. Ebenfalls wird eine alte funktionslose Verkehrszeichenbrücke rückgebaut. Zusätzlich werden noch Fahrbahnsanierungen im kleineren Umfang durchgeführt.

