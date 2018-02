Vom Faschingswagen gestürzt: Mann schwer verletzt

28-Jähriger war mit Freunden auf dem Heimweg vom Brucker Faschingsumzug - 12.02.2018 14:26 Uhr

ERLANGEN - Auf der Rückfahrt vom Brucker Faschingsumzug stürzten am Sonntagnachmittag in Erlangen zwei Männer vom ihrem Festwagen. Ein 28-jähriger Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Eine Gruppe Männer war mit ihrem Gespann aus Traktor und Anhänger nach Ende des Faschingsumzugs auf dem Heimweg. Zwei der Männer saßen dabei in einem Holzkasten, der vorne an dem Anhänger befestigt war. Dieser Kasten brach jedoch - vermutlich aufgrund der Last - während der Fahrt in der Äußeren Brucker Straße ab und die beiden Insassen stürzten nach links und rechts auf die Fahrbahn.

Während der Jüngere der beiden dabei nur leicht verletzt wurde, zog sich der 28-Jährige bei dem Sturz schwere Verletzungen im Gesicht zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizeibeamten führten bei dem Fahrer des Traktors einen Alkoholtest durch, der jedoch negativ verlief. Die beiden verletzten Männer waren allerdings leicht bis erheblich alkoholisiert.

Zur genaueren Klärung der Unfallursache stellte die Polizei das Fahrzeuggespann sicher.

