Vom Pedal gerutscht und Tochter angefahren

Eckentaler hat in eigener Garage einen Unfall gebaut - vor 1 Stunde

ECKENTAL-FORTH - Malheur mit fatalen Folgen: Ein 41-jähriger Mann wollte seinen VW Beetle rückwärts in seine Doppelgarage einparken und verletzte seine Tochter.

Symbolbild



Symbolbild



Er hatte die Fahrertüre offen gelassen, rutschte von der Kupplung ab und sein Pkw prallte gegen einen gemauerten Pfosten der Garageneinfahrt. Weiter prallte der Pkw mit der geöffneten Fahrertüre gegen ein in der Garage stehendes Fahrzeug des Mannes. Seine 18-jährige Tochter wurde zwischen der geöffneten Fahrzeugtüre und dem in der Garage parkenden Fahrzeug eingeklemmt und mittelschwer verletzt. Sie wurde in die Klinik gebracht.

Die FFW Forth sicherte die Garageneinfahrt mit Stützen ab.

en