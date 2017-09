Vom Wertstoffhof ins Erlanger Sozialkaufhaus

Ökologisch und sozial: Wie funktionstüchtige Alt-Elektrogeräte in Erlangen noch Verwendung finden - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Die Räume und Regale im Sozialkaufhaus sind gut gefüllt: mit Sofas, Tischen, Schränken, Geschirr und Büchern. Aber auch eine große Auswahl an Elektrogeräten steht in einer Ecke des Gebrauchtwarenhofes in der Alfred-Wegener-Straße 11, weitere Geräte befinden sich in den Lagerräumen des weitläufigen Gebäudes am Erlanger Röthelheimpark.

Zwei Gitterkästen hält der Erlanger Kaufhof für gebrauchte Kleingeräte seiner Kunden bereit. Viele weitere Bilder finden Sie online unter www.nordbayern.de/erlangen © Fotos: Stefan Hippel



Zwei Gitterkästen hält der Erlanger Kaufhof für gebrauchte Kleingeräte seiner Kunden bereit. Viele weitere Bilder finden Sie online unter www.nordbayern.de/erlangen Foto: Fotos: Stefan Hippel



So gut wie alle Elektrogeräte stammen aus den am Erlanger Hafen deponierten Containern des Zweckverbandes Abfallwirtschaft (ZVA) Erlangen/Erlangen-Höchstadt. Die für ebenfalls gebrauchsfähige Elektrogeräte extra aufgestellten Container in Medbach und in Herzogenaurach wurden nach wenigen Wochen im Herbst 2016 wieder abgebaut. Dort habe niemand etwas hineingeworfen, sagt ZVA-Geschäftsleiterin Silke Knörlein. Die Geräte waren für die soziotherapeutische Suchthilfeeinrichtung Laufer Mühle in Adelsdorf gedacht.

Anders aber in Erlangen: Dort wird die Möglichkeit, noch gebrauchsfähige Geräte abzugeben, seit mehr als einem Jahr überaus gut genutzt. Der Inhalt der im ganzen Stadtgebiet aufgestellten Tonnen geht allerdings nicht an das Sozialkaufhaus, sondern wird in Nürnberg recyclt.

Seit Anfang Juni 2016 steht in dem Wertstoffhof am Hafen neben einem Behälter für (kleinere) kaputte Elektrogeräte einer für noch funktionsfähige — und die landen seitdem im Verkauf des Sozialkaufhauses der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA), einer städtischen Tochter, die innerhalb des Jobcenters für die Integration von SGB-II-Beziehern zuständig ist.

Bis auf jene Frauen und Männer, die mit einem Berechtigungsschein vom Sozialamt kommen, kann dort im Prinzip jeder Einrichtungsgegenstände für wenig Geld erwerben. Doch hauptsächlich seien unter den wöchentlich rund 150 Kunden doch vor allem Studenten, Senioren mit kleiner Rente oder Flüchtlinge, erläutert Bereichsleiter Gerhard Meixner.

Die zusätzliche (Einnahme)Quelle hat das ohnehin durch Spenden von Erlanger Bürgern bereits sehr gut ausgestattete Angebot des Sozialkaufhauses noch erweitert. Inzwischen kommt die Hälfte der Elektrogeräte aus den Containern am Hafen: "Das hilft uns und den Kunden", sagt Meixner. Mit den wöchentlichen "Hafen"-Lieferungen von im Schnitt 20 Elektrogeräten habe sich das Sortiment nicht nur vergrößert, sondern auch verändert: "Wir haben jetzt Sachen, die wir vorher nicht hatten."

Dazu gehören neben bei vielen Kunden sehr begehrten Lampen ("Sie sind in der Neuanschaffung sehr teuer"), Reiskochern, Handmixern, Toastern, Brotschneidemaschinen, Kaffeemaschinen, Bügeleisen und Wasserkochern auch ungewöhnlichere Gegenstände wie ein Gerät zur Herstellung von Kaffeepads oder ein Biojoghurtbereiter. Alles gibt das Sozialkaufhaus für wenige Euro an Interessierte ab.

Bevor die Sachen in den Verkauf gehen, werden sie von einem Elektromeister gesichtet, gesäubert, getestet und mit einem Prüfsiegel versehen; reparieren aber darf auch der eigene Fachmann die Geräte nicht: "Aus Haftungsgründen dürfen wir nichts an den Apparaten machen", erklärt Meixner. Ohnehin dürfen die Geräte, die in den Containern des Zweckverbandes am Hafen landen, aus Haftungsgründen nicht repariert werden, betont Knörlein. Auch interessierte Hobbytüftler oder selbst ausgelernte Elektriker und Elektromeister können weder aus dem Container für noch funktionstüchtige noch aus jenem für kaputte ein Gerät erhalten, auch wenn sie es — wie es ein Erlanger Handwerker seit Langem vorhat — für wohltätige Zwecke wieder herrichten möchten.

In Ausnahmefällen können die Mitstreiter des Repaircafés im E-Werk sich einzelne Teile nehmen, sagt Gerd Worm, der Leiter des Jobcenters und Vorstand der GGFA. Allerdings sei es häufig so, dass bei den gleichen Geräten auch immer das gleiche Stück kaputt sei. "Wir haben einen Umweltauftrag", sagt Worm, "und nehmen deshalb Altgeräte an und geben sie wieder weg, aber das hat seine Grenzen."

Das Elektrogesetz sieht laut bayerischem Umweltministerium indes vor, dass gebrauchsfähige, auch reparaturbedürftige Geräte an Dritte abgegeben werden können. Obwohl damit Müll vermieden werden könnte, lehnt das der Zweckverband Abfallwirtschaft jedoch ab. "Für uns ist die dritte Person die GGFA", sagt Knörlein, "wir haben in Erlangen mehr als 100 000 Einwohner, wenn die alle zu unserer Umladestation kommen, hätten wir gar keinen Platz für sie". Außerdem, so betont sie, habe man womöglich das Gerät, das derjenige möchte, gerade gar nicht in der Box und letztlich wisse man nicht, ob der, der das Gerät dann bekommt, es, wenn nötig, fachgerecht entsorge. "Wenn er das Gerät doch nicht braucht, schmeißt er es vielleicht daheim in den Müll — und das wollen wir vermeiden."

Der Zweckverband selbst meldet seine Container mit Elektroschrott an die Stiftung Elektro-Altgeräte Register (ear). Diese kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung der Stoffe — was den Zweckverband keinen Cent kostet. Denn die Hersteller von Elektrogeräten müssen bei der Produktion von neuen Apparaten für die Entsorgung der alten sozusagen gleich mitbezahlen.

Im ZVA Erlangen/Erlangen-Höchstadt sind 2016 an Elektromüll somit 10,20 Tonnen Leuchtstoffröhren, 224,75 Tonnen Kühlgeräte, 312,99 Tonnen TV-Geräte/Monitore, 447,40 Tonnen Haushaltsgroßgeräte und 608,45 Tonnen Haushaltsgeräte/PC zusammengekommen. Insgesamt hat das mit Entwickler, Fixierer, Speisefett und Sondermüll für den Bereich Erlangen und Erlangen-Höchstadt im vergangenen Jahr ganze 2159,09 Tonnen Sondermüll ergeben.

Mehr Informationen zum Sozialkaufhaus gibt es unter Tel. (09131) 92 00 45 00 sowie online:

www.sozialkaufhaus-erlangen.de

Die Räume und Regale im Sozialkaufhaus sind gut gefüllt: mit Sofas, Tischen, Schränken, Geschirr und Büchern. Aber auch eine große Auswahl an Elektrogeräten steht in einer Ecke des Gebrauchtwarenhofes in der Alfred-Wegener-Straße 11, weitere Geräte befinden sich in den Lagerräumen des weitläufigen Gebäudes am Erlanger Röthelheimpark.