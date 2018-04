Von Böe entwurzelt: Birke stürzt auf Erlanger Wohnhaus

ERLANGEN - An der Jaminstraße in Erlangen ist am Ostersonntag eine mächtige Birke von einer Sturmböe entwurzelt worden und auf das Dach eines zweistöckigen Wohnblocks gestürzt.

Das Haus wurde bei dem Baumsturz erheblich beschädigt. Zunächst rückte die Feuerwehr an und zersägte die Krone von der Drehleiter aus, dann kam das Technische Hilfswerk (THW) mit einem Kran an und hob die Birke vorsichtig auf die Seite, um das Haus nicht weiter zu beschädigen.

Nachdem der Stamm auf den Rasen gelegt war, wurde er von den Helfern zerlegt. Die 25 THW-Kräfte und die zehn Feuerwehrleute waren gut drei Stunden lang bis in die Dunkelheit hinein beschäftigt.

