Von den Räubern fehlt noch jede Spur

Erlangen: Überfallener Münzhändler: „Das Wichtigste ist, dass ich nicht zu Schaden kam“ - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Nach dem versuchten Raubüberfall auf einen Münz- und Goldladen am Bohlenplatz fehlt von den drei Tätern weiterhin jede Spur. Das Geschäft ist wieder geöffnet.

Der Münzhändler Peter Czerny ist froh, dass der Überfall in seinem Laden glimpflich für ihn abgelaufen ist. © Harald Sippel



Der Münzhändler Peter Czerny ist froh, dass der Überfall in seinem Laden glimpflich für ihn abgelaufen ist. Foto: Harald Sippel



Nach Peter Czernys Wohlbefinden erkundigen sich seit Dienstag viele. Am Montag wurde er in seinem Laden überfallen. Die drei Täter, von denen einer mit einem Elektroschocker bewaffnet war, flüchteten – ohne Beute allerdings und auch ohne ihn zu verletzen. Der Ladeninhaber schlug sie mit einer Schusswaffe in die Flucht (die EN berichteten).

„Wir ermitteln weiter gegen Unbekannt“, hieß es gestern von Seiten der Polizei. Seit 30 Jahren hat Peter Czerny den Laden am Bohlenplatz, einmal wurde in diesem Zeitraum eingebrochen und Diebstähle gab es immer wieder mal. Ein Überfall jedoch ist eine andere Hausnummer, aber „ein Umstand, mit dem man rechnen muss“, sagt der 64-Jährige nüchtern. Bloß wenn ein solcher Umstand „dann da ist, ereignet sich die Sache doch anders“.

Den Ablauf hat er inzwischen mehrfach erzählt — wie zwei Männer in den Laden kamen, auf seine Frage, ob er ihnen helfen könne, nichts sagten, und ein dritter Mann dazukam, der einen Elektroschocker hatte. Als er seine Pistole zog, rannten sie davon.

Ob er nicht Angst hatte, dass die Männer ihn trotzdem angreifen? „Das ist nicht der Sinn der Sache, dass Leute kommen und sich holen, was sie wollen“, sagt er. In größeren Städten gebe es mittlerweile Security-Leute vor den Läden, in Erlangen hingegen nicht, „aber das wird wahrscheinlich die Entwicklung auch in kleineren Städten sein.“ Bei ihm selbst hat der Schrecken inzwischen nachgelassen, „zumal ich nicht zu Schaden kam, und das ist ja das Wichtigste.“

ek