Von Erlangen aus auf dem Sattel einmal um die Welt

Im Buch "Rad ab 2" schildert der Erlanger Peter Smolka seine Reise-Abenteuer — Lesung und Show - vor 21 Minuten

ERLANGEN - Gerade ist das Buch "Rad ab 2" (Reise Know-How Verlag Markgröningen, 403 Seiten, 17,50 Euro) des Weltumradlers Peter Smolka erschienen.

Immer wieder gibt es etwas zu entdecken: Hier fährt Peter Smolka über den Eisenbahnfriedhof bei Uyuni im Südwesten Boliviens. © Foto: Peter Smolka



Er hat es schon wieder getan. Hat 2013 wieder Job und Wohnung gekündigt, sein Hab und Gut aufs Fahrrad verfrachtet und die Biege in die Welt gemacht. Nach seiner ersten großen Rad-Reise zu Beginn der Nullerjahre war der Erlanger Siemens-Entwicklungsingenieur Peter Smolka nun vier Jahre unterwegs, hat in dieser Zeit 68 Länder bereist und 88 000 Kilometer auf dem Sattel "weggeschrubbt".

In seinem nagelneuen Buch erzählt er nun davon, von diesem Leben auf der Straße, von seinen Begegnungen mit Menschen und Landschaften, unaufgeregt im Tonfall, spannend wie es ein solches Abenteuer zweifellos ist. Erlangen, Russland, Indien, China, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Kleinasien, Europa und Erlangen lauten die Stationen dieser Staunen machenden Rundtour. Wie kann ein einzelner Mensch nur eine solch mirakulöse Kondition haben? Für Smolka das kleinste Problem, viel größer sind die Schwierigkeiten mit diversen Visa, noch schlimmer der Diebstahl des Rads in Argentinien. Erfreulich sind dagegen immer wieder die Momente mit Menschen, die den Weltenbummler einladen, ihm helfen, ihm oft beistehen. Die Erlanger Grußbotschaften an die Partnerstädte liefert er eine nach der anderen ab, Geld für einen guten Zweck wird auch noch erradelt. Es ist ein Abenteuerbuch im besten Sinne entstanden, das den Regeln der klassischen Reiseliteratur folgt: Naturschilderungen wechseln sich mit Detail-Beobachtungen ab, Städte-Infos mit anekdotisch skizzierten Begebenheiten von Mensch zu Mensch. Man fährt mit, man erlebt alles mit. Absolut

lesenswert!

Am 6. November präsentiert Peter Smolka sein Buch (inklusive Bildershow) ab 19.30 Uhr im Innenhof der Stadtbibliothek (Reservierung unter Tel. 0 91 31/ 86 22 82), am 11. November zeigt er seine Multivisionsshow über die Reise ab 16 Uhr im E-Werk-Saal (www.e-werk.de).

mko