Viele Erlanger sind im Urlaub und dennoch geht es am Wochenende mit Augustmarkt und Marktplatzfest in der Innenstadt hoch her: Samstag und Sonntag laden Händler mit Essenständen und verschiedenen Buden zum Schauen, Stöbern, Shoppen und Schlemmen ein.

Am Mittwoch spielten Calexico im Erlanger E-Werk - ihre Musik bewegt sich zwischen Rock, Jazz und Folk. Die Fans der US-amerikanischen Musiker strömten am Abend in den Konzertsaal und waren begeistert. "The Thread That Keeps Us" heißt das aktuelle Album der Band, das 2018 erschienen ist.