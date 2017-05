Von Frühling bis Samba in Uttenreuth

UTTENREUTH - Das Maikonzert der Grundschule Uttenreuth bereitete Musikern und Zuhörern Freude.

Die Schulkinder waren begeisert bei der Sache und steckten damit das Publikum beim Maikonzert der Grundschule Uttenreuth so an, dass es am Ende aus voller Kehle mitsang. © Foto: Harald Hofmann



"Musik macht Spaß und hebt die Stimmung, sie bringt Leichtigkeit und Schwung, ermöglicht positive Gemeinschaftserfahrungen und schafft einen Ausgleich zu den schulischen Leistungsanforderungen – so steht es in den Leitlinien der Grundschule Uttenreuth, die seit dem Juli 2013 berechtigt ist, den Titel "Musikalische Grundschule" zu führen .

Was darunter zu verstehen ist, stellten die Schüler und Schülerinnen beim Maikonzert in der proppenvollen Aula eindrücklich unter Beweis. Hort, Kinderchor, Band- und Streicher-AG, die Ukulelegruppe, die Tanzgruppe des Kinderhorts und die Trommelspaßgruppe traten im hurtigen Wechsel oder auch zusammen auf. Sie gaben in ihrem kurzweiligen und fröhlichen Programm einen schönen Einblick in die anspruchsvolle musikalische Arbeit der Schule.

Nach den Begrüßungsliedern "Hey Hallo" und "Herzlich willkommen" begeisterten die Kinder mit einem bunten Mix aus Frühlingsgesängen und -tänzen, mit Boogie-Woogie und Hardrock und der Trommelspaß verbreitete gar afrikanisches und brasilianisches Flair in der Schulaula.

Am Schluss sang auch das begeisterte Publikum mit: "Aus is, gor is, schod is, dass wohr is".

