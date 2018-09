Von Pferd gebissen: Tierpflegerin lebensgefährlich verletzt

Frau musste auf Gestüt in Marloffstein reanimiert werden

MARLOFFSTEIN/ERLANGEN - Eine Tierpflegerin wurde am Samstag auf einem Gestüt in Marloffstein im Landkreis Erlangen Opfer einer Pferdeattacke: Das Tier biss ihr in den Halsbereich und verletzte sie damit lebensgefährlich. Auch ein weiterer Mann, der der Frau zur Hilfe kommen wollte, wurde angegriffen.

Gegen 12.30 Uhr hielt sich die 58-Jährige gerade auf dem Gestüt in der Uttenreuther Straße in einer Pferdebox auf. Plötzlich biss ihr eines der Pferde in den Hals, sodass die Tierpflegerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Eine Notärztin musste die Pferdepfelerin vor Ort reanimieren und hat die Verletzte dann anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein 62-Jähriger, der Tierpflegerin zur Hilfe kam, wurde laut Polizeiangaben ebensfalls von dem Pferd gebissen. Er musste im Anschluss ärztlich versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

