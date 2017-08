Von Straße gerutscht: Autofahrer schwer verletzt

Pkw prallte zwischen Unterschöllenbach und Röckenhof einen gegen Baum - vor 3 Stunden

ECKENTAL - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Röckenhof und Unterschöllenbach wurde in der Nacht zum Samstag ein Autofahrer schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeugwrack befreit werden.

In einer leichten Rechtskurve war das Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. © Stefan Brunner



In einer leichten Rechtskurve war das Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Foto: Stefan Brunner



Der Lenker eines Audi A4 Kombi war am Samstag gegen 0.30 Uhr auf der Kreisstraße ERH 6 in Richtung Unterschöllenbach aus noch ungeklärten Gründen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto schlitterte über eine Einfahrt hinweg, prallte gegen einen massiven Baum und blieb anschließend im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Neben Notarzt, Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehren aus Brand, Heroldsberg, Oberschöllenbach und Röckenhof am Unfallort. Sie befreiten den Verletzten aus seinem Fahrzeug, der Mann wurde anschließend notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in die Klinik transportiert.

Bei dem Unfall wurden Baustoffe, die der Fahrer im Fond und Kofferraum mitführte, im Fahrzeuginneren herumgewirbelt. Ein 25 Kilogramm schwerer Sack mit Baukleber wurde dabei mit solcher Wucht nach vorne geschleudert, dass er die Lehne und die Kopfstütze des Beifahrersitzes fast bis zum Armaturenbrett nach vorne bog.

Die Kreisstraße war während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.