Vor dem Rathaus in Erlangen wird Müll gesammelt

Aktion von Aktivisten der Bewegung Fridays for Future - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Fridays for Future Erlangen veranstaltet heute am 12. April ab 17 Uhr am Rathausplatz Erlangen eine Müllsammelaktion.

Joggen und Müll sammeln: Plogging vereint beides. An der Premiere in Erlangen nahmen rund 30 Freizeitsportler teil. Am 1. April, und das ist kein Aprilscherz, wird wieder geploggt. Foto: Harald Sippel



Es wird "normal" Müll gesammelt, aber es ist auch joggend beim Plogging mit Coach Marco möglich. Einige Müllzangen werden gestellt, aber für Müllbeutel, Eimer oder Stoffbeutel muss jeder Teilnehmer selbst sorgen.

Zu der Veranstaltung wurden auch einige Politiker eingeladen.

"Wir wollen mit dieser Aktion zeigen, dass Fridays for Future eben nicht nur Schülerstreik ist, sondern wir auch bereit sind sehr weit darüber hinaus zu gehen", stellt Louisa Schocke von Fridays for Future Erlangen klar.

Am Ende der Veranstaltung soll der Müll symbolisch der Stadt "überreicht" werden.

Im Anschluss an die Müllsammelaktion findet im Selbstverwalteten Zentrum Wiesengrund auf der Wöhrmühlinsel ein Vortrag von der Initiative "Ende Gelände" zum Thema "Klimakrise und Kapitalismus" statt.

