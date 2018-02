Vorarbeit für den Radweg Marloffstein-Uttenreuth

MARLOFFSTEIN - Der lang ersehnte Radweg zwischen Uttenreuth und Marloffstein rückt nun langsam näher. Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits begonnen.

Büsche und Bäume sind bereits abgeholzt, bald kann dort geradelt werden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Zwar ist der Auftrag für den Bau des Radweges noch nicht vergeben, aber die Trasse im Bereich Marloffstein wurde bereits vorbereitet. Denn ab März darf aus Naturschutzgründen nicht mehr gerodet werden, und darum wurden Bäume und Gestrüpp unterhalb der Wunderburg schon jetzt beseitigt. Auch dicke Bäume mussten fallen.

Hier am Hang wird für den gut drei Kilometer langen und 2,50 Meter breiten Radweg, der auf der Westseite der Kreisstraße zwischen Marloffstein und Uttenreuth verlaufen soll, dann eine neue Trasse aufgeschüttet.

Im Bereich des Reiterhofs, also am Ortsausgang von Marloffstein, ist sogar geplant, die Kreisstraße um eine Fahrbahnbreite nach Osten zu verlegen, um Platz für die Radwegtrasse zu schaffen. Bauherr und Kostenträger – die Kosten werden etwa 600 000 Euro betragen – ist der Landkreis. Mit den Tiefbauarbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

