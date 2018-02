Vorfreude auf den Triathlon-Dreier in Erlangen

ERLANGEN - Vor allem für die Kurzdistanz heißt es wieder: schnell sein. Denn die Startplätze beim M-net Erlanger Triathlon sind immer rasch vergeben. Ansonsten aber ist wenig wie immer. Denn rund um den 22. Juli ist ein großes Triathlon-Wochenende geplant.

Erste Etappe im Kanal: Wer beim Erlanger Triathlon starten will, muss jetzt schnell sein. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Anmeldung für die 29. Ausgabe des Triathlons startet am Donnerstag, am 1. März, um 0 Uhr auf der Website des Veranstalters. Die Kurzdistanz war im Vorjahr innerhalb von 26 Stunden ausgebucht. Man muss also schnell sein, um sich auf den 1500 Metern im Kanal, den 40 Kilometern im Erlanger Umland und den elf Kilometern in der Mönau beweisen zu können. Über die Mitteldistanz stehen 2000 Meter Schwimmen, 80 Kilometern Radeln und 20 Kilometer Laufen an.

Bereits eine Woche vor den Sommerferien, am 22. Juli, fällt der Startschuss für die 800 Teilnehmer an der Dechsendorfer Kanalbrücke. Doch das verlängerte Triathlon-Wochenende wird da bereits voll im Gange sein. Erstmals findet der Erlanger Schülertriathlon am Freitag, 20. Juli, vor dem großen Wettbewerb statt. Für die Kinder und Jugendlichen geht es zwischen 9 und 14 Uhr zunächst ins Freibad West, das Ziel ist wie beim Erlanger Triathlon auf dem Sportplatz des TV 48 Erlangen.

"Die Kinder können einlaufen wie die Top-Athleten", sagt Triathlon-Organisatorin Jennifer Steib. "Der Schülertriathlon ist eine super Veranstaltung, die es wert ist, weitergeführt zu werden." Pünktlich zum 30-jährigen Geburtstag der Veranstaltung gibt es nun erstmals die Kooperation mit dem Kurz- und Mitteldistanz-Wettbewerb. "Wir profitieren alle davon", sagt Steib. "Dort startet schließlich auch der Nachwuchs für den großen Triathlon."

Wie im Vorjahr wird es zudem eine Veranstaltung in der Innenstadt geben. 2017 sprach Weltklasse-Triathletin Anja Beranek beim "Get Together" in der Ladeshalle. Nun geht es am Samstag, 21. Juli, auf den Schlossplatz. Geplant ist unter anderem ein Fachvortrag von Dr. Kolja Gelse aus der Unfallchirurgie des Uniklinikums. Im Experten-Talk, moderiert von der EN-Lokalsportredaktion, spricht der Mediziner über Gelenkbelastung und Verletzungsprophylaxe — auch aus Erfahrung, denn er ist selbst begeisterter Triathlet.

"Drei Wettkämpfe, drei Tage, drei Disziplinen", sagt Jennifer Steib über den Erlanger Triathlon, der auch ein neues Logo bekam. Online soll bereits jetzt die Vorfreude anlaufen, unter dem Hashtage #erlangertriathlon können Athleten auf Instagram, Twitter oder Facebook Erlebnisse aus ihrer Vorbereitung teilen. Auch am Triathlon-Wochenende sammeln wir dazu Impressionen von Sportlern, Helfern und Zuschauern.

