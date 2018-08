Vorgaben gegen ein Spekulieren im Erlanger Baugebiet

Erlanger Stadtrat beschloss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause das Vermarktungskonzept für Erlangen-West II

ERLANGEN - Ungeteilter Beifall von der einen Seite, Ablehnung und Kritik an dieser "Planwirtschaft" von der anderen – das Vermarktungskonzept der Bauplätze im Baugebiet 412-Häuslinger Wegäcker West für Miet- und Eigentumswohnungen samt Reihenhäuser ist im Stadtrat gegen 22 Stimmen mehrheitlich so beschlossen worden.

Die Erschließung des Baugebiets Erlangen-West II dauert noch bis Ende 2019. Foto: Harald Sippel



Kein Zweifel: Mit dem Konzept müssen künftige Bauträger einiges an Vorgaben schlucken. Und Wirtschaftsreferent Konrad Beugel machte auch keinen Hehl daraus: "Ja, die Vorgaben sind sehr hart. In schwierigen Zeiten wird das wohl nicht so gehen. Es sind wirklich hohe Hürden." Aber die Zeiten auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt sind derzeit eben so, dass sich die Stadtoberen ziemlich sicher sind, dass die Grundstücke trotz jener Vorgaben durchaus ihre Interessenten finden werden.

Geplant sind in Erlangen-West II insgesamt 280 Wohnungen und 43 Reihenhäuser. Das Ganze umfasst ein Verkaufsvolumen von etwa 17 Millionen Euro. Das Vermarktungskonzept sieht vor, dass alle Baugrundstücke gleichzeitig angeboten werden, um auf diese Weise eine "zeitnahe Bebauung des gesamten Baugebietes zu ermöglichen." Mehr preisgünstige Mietwohnungen zu schaffen, ist das erklärte Ziel der Stadtregierung.

Bei den Mietwohnungen ist ein Mix aus 60 Prozent öffentlich geförderter und 40 Prozent freifinanzierter Wohnungen je Haus vorgesehen. Daneben soll ein Angebot an Eigentumswohnungen, Reihenhäuser und Grundstücke für Baugemeinschaften eine "soziale Ausgewogenheit" im künftigen Wohngebiet schaffen.

Bei der Auswahl der Bauträger wird die Stadt genau hinschauen und einen Schwerpunkt auf "moderate Preise" legen — auch bei den freifinanzierten Mietwohnungen. Die "Schrauben" werden auch angezogen, um eine Mietpreissteigerung von Seiten des Bauträgers zu verhindern. Anders gesagt: Mieterhöhungen werden für mindestens sechs Jahre ausgeschlossen. Außerdem wird bei einer Neuvermietung die Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete für mindestens zehn Jahre festgezurrt.

Damit die Wohnungen als Mietwohnungen länger erhalten bleiben, muss der Bauträger darauf verzichten, diese Wohnungen für mindestens 15 Jahre nicht in Eigentumswohnungen umzuwandeln – das ist "zwingende Voraussetzung", sonst gibt’s für ihn kein Grundstück. Sollte der Bauträger sich gar dafür erwärmen können, für mindestens 20 Jahre darauf zu verzichten, wird das letztlich "positiv gewertet".

Die Investoren für Eigentumswohnungen und Reihenhäuser werden ebenfalls genau unter die Lupe genommen. Sie müssen vorab ihre beabsichtigten Verkaufspreise auf den Tisch legen, die dann im Kaufvertrag fixiert werden. Wird die Eigentumswohnung oder das Häuschen weiter veräußert, gilt die Vorgabe, ausschließlich an Interessenten zu verkaufen, die die Wohnung oder das Haus selbst beziehen und für mindestens zehn Jahre bewohnen. Mit diesen Vorgaben möchte man möglichen Spekulationen Einhalt gebieten und verhindern, dass die "günstigen Preise im Entwicklungsgebiet zur Kapitalanlage genutzt werden", wie es hieß.

Auch die Bauträger, die die Reihenhausgrundstücke kaufen wollen, sehen sich einiger Maßgaben konfrontiert: Demnach müssen alle Reihenhäuser die Kriterien für eine öffentliche Förderung einhalten. Zudem sind mindestens zwölf dieser Parzellen "zwingend" an förderberechtigte Haushalte zu verkaufen. Die Käufer dieser Häuser müssen dann selbst einziehen und für mindestens zehn Jahre darin wohnen.

Barrierefreiheit als Schwerpunkt

Weitere Vorgaben sollen unter anderem für eine "möglichst umfassende Barrierefreiheit" in den neuen Wohnräumen sorgen, was ebenfalls schon in den Ausschreibungen und späterhin im Kaufvertrag mit dem Bauträger geregelt werden soll. Ferner soll das Baugebiet West II mit Nahwärme versorgt werden. Ein "Anschluss- und Benutzungszwang" in den Kaufverträgen war für die Stadtwerke letztlich die Voraussetzung, bei der Erschließung des Gebietes die erforderlichen Leitungen zu verlegen.

Die Erschließung von West II zieht sich noch bis Ende 2019 hin. Die beiden südlichen Bereiche können allerdings schon Anfang 2019 bebaut werden, die Mitte und der Norden wohl erst Anfang 2020. Davon abgesehen werden alle Grundstücke im Herbst 2018 ausgeschrieben – und zwar gleichzeitig. Damit will man schnell Gewissheit erlangen, wie es denn um die Nachfrage steht.

Die Meinungen gehen auseinander. Für SPD-Mann Philipp Dees ist man mit dem Vermarktungskonzept und seinen Vergaberichtlinien "auf einen guten Weg". Überhaupt: "Wir stehen dafür, den Kurs für bezahlbare Wohnungen durchzuziehen." Lob und Zustimmung auch von der Grünen Liste. Birgit Marenbach sieht im Konzept sogar eine "Vorbildfunktion für andere Städte".

Trotz einiger Kritikpunkte auch ein "Ja" von den Linken. Ablehnung dagegen von CSU-Seite. Jörg Volleth ging das Ganze schlicht zu weit – auch was man den künftigen Bauträgern zumutet. Er habe auch Angst, dass durch die Vorgaben die Qualität sinke. Überhaupt sei das Konzept nicht gut. "Wir wollen keine Planwirtschaft." Dennoch wurde das Vermarktungskonzept am Ende so beschlossen.

RAINER WICH