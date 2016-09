Vuvuzela-Töne störten Erlanger bei Nacht

Erst Polizei konnte die Herkunft des Geräuschs klären - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine besondere Ruhestörung hat ein Erlanger am Donnerstagabend um 20.45 Uhr erleben müssen.

Der Mann wohnt in einem Haus im Stadtwesten und gab in seinem Anruf bei der Polizei an, dass die Nachbarschaft ihn mit Vuvuzelas „betröten“ würde. Durch diese entenähnlichen Geräusche wäre er in seiner Nachtruhe gestört.

Eine Polizeistreife überprüfte das vor Ort und stellte schnell fest, dass die Geräusche aus dem Haus Mannes selbst kamen. Es waren nur die Töne eines Rauchmelders, der regelmäßig ein Hinweissignal abgab, da die Batterien fast leer waren. Der Nachbarschaft konnte damit niemand einen Vorwurf machen.

