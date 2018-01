VW Lupo rammt Laternenmast auf der Paul-Gossen-Straße

Fahrzeug war in Richtung B4 unterwegs - Feuerwehr sperrte die Straße - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Paul-Gossen-Straße in Erlangen. Ein VW Lupo, der in Richtung B4 unterwegs gewesen war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast auf dem Mittelstreifen der Straße.

Bilderstrecke zum Thema Laternenmast gerammt: VW Lupo kollidiert auf Paul-Gossen-Straße Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Paul-Gossen-Straße in Erlangen. Ein VW Lupo geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast auf dem Mittelstreifen der Straße.



Durch den Aufprall brach der Mast ab und fiel auf die Gegenfahrbahn. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Feuerwehr Erlangen sperrte die Straße und räumte die Unfallstelle, so dass der Verkehr wenig später wieder fließen konnte.

vah