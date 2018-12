Festivalzeit, wenn eigentlich gerade keine Festivalzeit ist und ein Publikum, das zu allem bereit war: Die Erlanger Ausgabe des Pulsfestivals brachte am Freitag das E-Werk zum Kochen. Internationaler Durchstarter-Acts wie MGMT, die Münchner Blues-Legenden The Whiskey Foundation und die skandinavische Elektropop-Band When Saints Go Machine waren mit dabei. Wir haben die Bilder!