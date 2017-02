Wabe Erlangen auf Kurs Titelverteidigung

Fußball-Team hat sich für das Lebenshilfe-Finalturnier qualifiziert - vor 1 Stunde

Bei der bayerischen Hallenmeisterschaft der Lebenshilfe ist die Wabe Erlangen, die Fußball-Mannschaft der Werkstatt für psychisch benachteiligte Menschen, auf dem besten Weg zur Titelverteidigung. Am Samstag qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Kaiser in der Uni-Sporthalle fürs Finalturnier am 18. März am selben Ort. Spieler Christoph Neumüller ist dennoch nicht ganz zufrieden.

War beim Hallenturnier in Erlangen dabei: Christoph Neumüller. © Foto:ChristophBenesch



Herr Neumüller, fast den ganzen Vormittag haben Sie mit zehn anderen Mannschaften Hallenfußball gespielt. Eine schöne Abwechslung vom Alltag?

Christoph Neumüller: Auf jeden Fall, es hat viel Spaß gemacht. Aber persönlich bin ich nicht so ganz zufrieden mit meiner Leistung, letztes Jahr habe ich besser gespielt. Auch wenn wir da Vierter wurden und nicht wie heuer Gruppendritter.

Vergangenes Jahr hat Ihre Mannschaft dann aber beim Finalturnier abgeräumt. Ein Zufall?

Neumüller: Nein, auch heuer rechnen wir insgeheim wieder damit, dass wir weit kommen. Wir sind ja Titelverteidiger. Wir müssen sehen, wie stark die Gegner sein werden.

Ist das Hallenfußballturnier der Lebenshilfe-Werkstätten ein besonderer Termin für Sie und Ihre Mitspieler?

Neumüller: Wir freuen uns schon sehr darauf jedes Jahr. Es geht darum, ein Team zu sein, gemeinsam etwas zu erreichen mit den Kollegen, die man sonst nur aus der Arbeit in der Werkstatt kennt. Aber nicht nur das Hallenturnier ist etwas Besonderes, auch die Turniere im Sommer im Freien, da fiebern wir schon sehr hin.

In Ihrer Mannschaft war mit Georg Bernhardt auch der Torschützenkönig des Turniers. Haben Sie ein Vorbild, einen Fußballer, den Sie als Idol sehen?

Neumüller: Naja, mittlerweile nicht mehr, ich bin ja schon 40 Jahre alt. Und ich bin Clubfan — da ist es in der Regel schwer, ein Vorbild zu finden.

Christoph Benesch