Wahlmüdigkeit? Sie nimmt nicht nur in Erlangen zu

Allerdings sinkt Beteiligung bei Kommunal- weitaus stärker als bei Bundestagswahlen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Bundestagswahl steht vor der Tür und trotz sinkender Wahlbeteiligung in den letzten Jahren genießt sie noch einen vergleichsweise hohen Stellenwert. Die Beteiligung bei den Kommunalwahlen in Erlangen geht dagegen rapide in den Keller.

Geringe Wahlbeteiligung bei der Stadtratswahl 2014 in Erlangen: Mit 49,3 Prozent hatte sie sogar den niedrigsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. © Harald Sippel



16,11 Millionen ist nicht gerade eine kleine Zahl. Vor allem nicht für Fernsehsender bei der Messung von Einschaltquoten. 16,11 Millionen Zuschauer haben das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Martin Schulz am Fernsehschirm verfolgt. 2013 waren es noch 17,64 Millionen. Die TV-Quoten sind also schon einmal rückläufig. Und auch die Wahlbeteiligung geht seit 2002 (damals 81,7 Prozent) stetig zurück. Im Vergleich zu anderen Wahlen genießt die Bundestagswahl aber noch immer einen höheren Stellenwert. In Erlangen gaben bei der letzten Bundestagswahl immerhin noch Dreiviertel aller Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Mit 74,2 Prozent lag das Ergebnis damit seinerzeit knapp über dem bundesweiten (71,5 Prozent) und bayerischen (70,2 Prozent) Durchschnitt.

Geringster Wert seit Weltkrieg

Zwar waren Angela Merkel und Cem Özdemir zu Wahlkampfauftritten auch vor Ort in Erlangen und lieferten fleißig Argumente, weshalb sie die beste Lösung in Berlin sind. Antworten auf die lokalen Themen, die die Erlanger Bürgerinnen und Bürger umtreiben, werden in solchen Kundgebungen, wie auch im TV-Duell, naturgemäß aber eher nicht besprochen. Die großen Themen stehen im Vordergrund. Bei Merkel war das etwa ein starkes Europa oder die Wichtigkeit der inneren Sicherheit, beim dialogorientierten Auftritt von Özdemir interessierten vor allem die Fragen zur Türkei-Politik.

Die regionalen Themen werden eben letztlich auch von den ortsansässigen Stadträten oder dem Oberbürgermeister entschieden. Hätte es also ein TV-Duell für Erlangen gegeben, dort wäre wohl vermutlich unter anderem über die anhaltenden Bauarbeiten debattiert worden. Eines von vielen Themen, über die in den sozialen Netzwerken unter Artikeln dieser Zeitung immer wieder heftig debattiert und gestritten wird. Die Themen der Stadt scheinen den Erlanger Bürgern also keinesfalls egal zu sein.

Umso erstaunlicher ist deshalb die Tatsache, dass nicht nur die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl, den Landtagswahlen oder der Europawahl bergab geht – auch die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen, also den Wahlen, bei denen über die Anliegen vor Ort maßgeblich mitentschieden wird, sinkt in Erlangen und in anderen Kommunen rapide.

"Das hat unterschiedliche Gründe. Auf kommunaler Ebene gibt es noch andere Formen, sich zu beteiligen, als über den Wahlakt an sich. Zum Beispiel über Volksentscheide, Volksbegehren, Bürgerentscheide und dergleichen. Wir haben eine breitere Palette an Partizipationsmöglichkeiten", erklärt Torsten Winkelmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der FAU Erlangen-Nürnberg, die Zahlen und ergänzt: "Die parteipolitische Auseinandersetzung ist bei kommunalpolitischen Themen bei Weitem nicht so ideologisch überfrachtet, wie das beispielsweise auf Bundesebene der Fall ist. Um es mal salopp zu formulieren: In meiner kleinen Welt gibt es keine grüne, rote oder christsoziale Straßenbeleuchtung, sondern nur Licht, was zu funktionieren hat." Entscheidend sind andere Dinge.

Parteizugehörigkeit unwichtiger

"Es zählen eher familiäre Kontexte. Der Bürgermeister muss zum Beispiel in unterschiedlichen Vereinen tätig werden. So etwas." Auch das ist also, neben dem generell sinkenden Interesse an Wahlen, ein Grund für die sinkenden Zahlen. Während in Erlangen 1946 noch 92,3 Prozent der Bürger abgestimmt hatten, nahmen bei der letzten Kommunalwahl 2014 weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten an der Wahl teil. Ein Wert, der sogar mittlerweile fast gleichauf mit der Wahlbeteiligung bei der Europawahl liegt.

Und die Europawahlen haben traditionell niedrige Beteiligungswerte. Seit Jahren geben hier nur knapp die Hälfte aller Bürger ihre Stimme ab. Bei den Kommunalwahlen 1990 dagegen stimmten immerhin noch knapp über 70 Prozent der Erlanger Bürger ab. Damals lag der Wert auch nur knapp unter dem der Bundestagswahl. Mittlerweile klafft dort eine beträchtliche Lücke. "Bei allen Nebenwahlen wie kommunalen Wahlen, Landtagswahlen oder Europawahlen ist die Beteiligung signifikant geringer", sagt Torsten Winkelmann.

Die Stadtratswahl 2014 in Erlangen wies mit 49,3 Prozent sogar den niedrigsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg auf (siehe Infografik). Das Problem hat aber nicht nur Erlangen. Auch Nürnberg stellte bei der Wahl 2014 mit 44,4 Prozent einen neuen Negativrekord auf. "Man braucht auf kommunaler Ebene keine ideologischen Auseinandersetzungen machen. Die Durchdringung von Themen, gekoppelt an Parteien, ist geringer. Sie wird auch immer kleiner, je kleiner die Kommune wird", sagt Winkelmann zu den Statistiken. Dies werde sich auf kommunaler Ebene auch auf absehbare Zeit nicht ändern, so seine Prognose: "Ich sehe keine Faktoren, die für einen Anstieg sprechen."

Lediglich Kontroversen oder Polarisierungen – auf Bundesebene derzeit ein möglicher Einzug der AfD in den Bundestag – könnten dazu führen, dass Mobilisierungseffekte entstehen. "Wenn wir solche Themen nicht haben – abgesehen davon, ob die Umgehungsstraße hier oder dort verlaufen soll oder wie der öffentliche Nahverkehr organisiert werden soll – , wird sich das nicht ändern.

Das sind Sachthemen und keine gesellschaftlichen Großkonflikte", sagt Winkelmann. Am 24. September gibt es auf Bundesebene neue Zahlen. Und kontroverse Themen für eine Statistik-Trendwende gäbe es in diesem Jahr eigentlich genug.

MICHA SCHNEIDER