Wahre Leidenschaft fürs Lesen am Fridericianum

ERLANGEN - Lesen? Das ist die pure Leidenschaft. Und kann soweit gehen, dass man sich auch in der Freizeit mit Begeisterung in den Dienst der Bücher stellt. So ist es jedenfalls bei einigen Schülern des Gymnasiums Fridericianum und deren Eltern. Sie halten die Schulbibliothek am Laufen.

Immer genug Lesestoff: Schüler des Gymnasiums Fridericianum und einige Eltern sorgen dafür, dass es eine funktionierende Schulbibliothek gibt.



Tische, Stühle, Sessel, ein Teppich. Eine freundliche Atmosphäre und einen Ort der Ruhe findet man in dem Zimmer im ersten Stockwerk des Fridericianums. Vor allem aber: Regale voll mit Büchern. „Das ist der schönste Raum in der Schule.“ Darüber sind sich Charlotte Dorneich, Elena Fittkau, Amelie Klüver und Nicola Kinne einig. Und noch etwas eint die vier Schülerinnen: ihre Begeisterung fürs Lesen.

Annette Dorneich hat für diese Leidenschaft vollstes Verständnis. Sie gehört zu dem Kreis von Eltern, die sich für die Schulbibliothek engagieren. Sie macht die Computerarbeit, ist Ansprechpartnerin, und ist immer zur Stelle, wenn Hilfe nötig ist. Ganz klar: Auch sie ist eine von der Lese-Leidenschaft Infizierte.

Vor allem aber sind es die Schülerinnen und Schüler, die sich hier einbringen. „Es ist das Richtige, wenn man die Kinder einbindet“, findet Annette Dorneich. „Am Anfang hat man ihnen nicht zugetraut, dass sie das hinkriegen“, ergänzt sie. Doch die Zweifler wurden eines Besseren belehrt. Der Arbeitskreis „Bücherei“, der aus zwölf Mädchen und fünf Jungen von der achten Klasse aufwärts besteht, hat sich in die Materie eingearbeitet. Oder vielmehr: Die Schüler sind mit Hingabe und Akribie bei der Sache.

Sie verleihen Bücher und nehmen sie wieder zurück, sie beraten und ordnen, und am Anfang des Schuljahres organisieren sie eine Lesenacht für die Fünftklässler. Gemeinsam wird in der Turnhalle übernachtet, das Ganze steht unter einem Motto wie zum Beispiel „Harry Potter“, dann wird natürlich vorgelesen, dazu gibt es ein Quiz und Spiele.

Um die 2000 Bücher umfasst die Bibliothek. Fein säuberlich sind die geordnet, gestaffelt nach Leser-Altersgruppen. Historische Romane, Krimis, Klassiker, aber auch Comics und Mangas — die sind sehr gefragt — , Kinder- und auch Erwachsenenliteratur ist hier zu finden. Gelesen werden darf hier alles, gewertet wird nicht. An zwei Vormittagen ist in der Pause geöffnet, dreimal mittags. Dann kommen nicht nur die Schüler, die etwas ausleihen, sondern auch diejenigen, die zwischendurch schnell etwas lesen wollen. Vor etwa neun Jahren sei die Bibliothek in reiner Elterninitiative wieder zum Leben erweckt worden, erzählt Annette Dorneich. Seit 2014 gibt es den Schüler-Arbeitskreis.

Geldgeber ist der Förderverein der Schule. Materialien wie Einklebetaschen werden beispielsweise gekauft — und dann eben auch Bücher. „Anhand der Wunschliste, die die Kinder führen, versuchen wir jeden Monat, fünf Bücher anzuschaffen“, berichtet Dorneich. Man habe nun damit begonnen, die Bücherei auch mit englischsprachigen Büchern zu bestücken — Englisch ist an dem humanistischen Gymnasium spät einsetzende Fremdsprache — und die entsprechenden Verfilmungen auf DVD.

Sie wünsche sich einen Austausch zwischen den Schulbibliotheken der Erlanger und Nürnberger Schulen, sagt Annette Dorneich. Es wäre schön, wenn man sich kennen lernen und eventuell auch gegenseitig von den Beständen profitieren könnte. Einen kleinen Austausch gab es schon.

Zur Buchmesse nach Leipzig fuhren sie und der Arbeitskreis „Bücherei“ des Fridericianums gemeinsam mit den „Lesebibern“ des Emil-von-Behring-Gymnasiums und den Schülern eines Deutschkurses des Nürnberger Melanchthongymnasiums.

„Lesen ist der Grundstock für so Vieles“, ist Annette Dorneich überzeugt. Und sie meint: „Lesen soll gelebt werden.“ Im Fridericianum machen sie das vor.

EVA KETTLER