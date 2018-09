Das Waldfest im Walderlebniszentrum Tennenlohe am Sonntag stand ganz unter dem Motto Mittelalter und Nachhaltigkeit — inspiriert vom Nürnberger Ratsherrn Peter Stromer. "Stromer hat schon vor 650 Jahren in Generationen gedacht. In der Region Nürnberg wurden damals viele Innovationen perfektioniert", so Forstdirektor Peter Proebstle. Die viel besprochene Nachhaltigkeit dürfe man nicht in den nächsten drei Jahren suchen, sondern man müsse sich die Frage stellen, was in 50 Jahren sein wird. Circa 7000 Besucher wurden von mittelalterlich gekleideten Mitarbeitern mit gutem Wetter und leckerem Essen in toller Waldatmosphäre begrüßt. © Sonja Och