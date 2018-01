Wann kommt der PhilFak-Umzug der FAU in Erlangen?

OB Janik rügt in Brief an Minister Söder Verzögerung bei Gesprächen mit Siemens - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Erlanger OB Florian Janik findet klare Worte: In einem Brief an Bayerns Finanzminister und künftigen Ministerpräsidenten, Markus Söder, kritisiert er die Verzögerungen beim Umzug der Uni in den Himbeerpalast.

Im Erlanger „Himbeerpalast“ sollen künftig Studierende der Geisteswissenschaften und der Theologie untergebracht werden. © Foto: Ralf Rödel



Im Erlanger „Himbeerpalast“ sollen künftig Studierende der Geisteswissenschaften und der Theologie untergebracht werden. Foto: Foto: Ralf Rödel



Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) läuft bei der Umstrukturierung der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) die Zeit davon. Deshalb hat er sich mit einem Brief an den bayerischen Finanzminister und künftigen Ministerpräsidenten, Markus Söder (CSU), gewandt. Darin möchte Janik wissen, wie es mit der geplanten Verlagerung der Philosophischen Fakultät ("PhilFak") und dem Fachbereich Theologie in den sogenannten Himbeerpalast in der Werner-von-Siemens-Straße weitergeht.

Der Umzug der PhilFak aus den maroden Gebäuden an der Koch- und Bismarckstraße hat sich zum Bestandteil der groß angelegten "Vision FAU 2030" entwickelt.

Bereits seit 2013 gebe es Ankündigungen, dass der Freistaat von der Firma Siemens das Gebäude erwerbe, um es künftig der FAU zur Verfügung zu stellen, schreibt Janik in dem Brief. In den vergangenen Jahren hätten "verschiedenste Zeitpunkte" kursiert, bis zu denen der Ankauf des Himbeerpalastes auch rechtlich beschlossene Sache sein sollte. "Keiner dieser Zeitpunkte wurde bisher eingehalten", heißt es in dem Schreiben, das den EN vorliegt.

Zuletzt sei Ende 2017 für eine entsprechende Behandlung des Landtags über den Ankauf des Himbeerpalastes die Zielvorgabe "erstes Quartal 2018" genannt worden. "Bis heute aber nimmt die Stadt Erlangen keine Signale wahr, die erwarten ließen, dass nach Jahren der Ankündigungen wenigstens dieser zeitliche Rahmen eingehalten werden könnte", moniert Janik. Die Verlagerung sei sowohl für die städtebauliche Entwicklung als auch für die Uni und den Wissenschaftsstandort Nordbayern wichtig.

Uni-Präsident kennt Grund nicht

Auch FAU-Präsident, Prof. Joachim Hornegger, mahnt an, den Ankauf voranzutreiben: "Der Kaufvertrag ist noch nicht unterschrieben, die Verhandlungen laufen noch, für unseren Geschmack könnte es schneller gehen."

Am Umzug der Geisteswissenschaften in die Innenstadt könne nicht gerüttelt werden. Dazu gebe es 2024 keine Alternative. "Wir brauchen den Himbeerpalast, der ist fest eingeplant und wir haben auch keine Rückfallposition", sagte Hornegger im Gespräch mit dieser Redaktion.

Bilderstrecke zum Thema Die bewegte Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Über 300 Jahre ist das Markgräfliche Schloss in Erlangen alt. Bereits 1743 verkehrten rund um die Stadtresidenz die ersten Studenten. Seither hat die FAU einen Brand, zwei Weltkriege und mehrere bauliche wie politische Umwälzungen erlebt. Von NS-Propaganda bis Studentenbewegung: Wir haben die Geschichte der Erlanger Uni zusammengefasst.



Den Grund für die Verzögerung kennt er nicht, doch er vermutet ihn bei den Kosten : "Ich denke, es gibt unterschiedliche Preisvorstellungen, wobei ich die Einzelheiten nicht kenne."

Das Bayerische Finanzministerium hält sich in der Sache indes bedeckt. Die Immobilien Freistaat Bayern führe die Kaufverhandlungen mit der Siemens Real Estate, heißt es auf Anfrage. Übereinstimmendes Ziel beider Parteien sei es, die Verhandlungen "so schnell wie möglich" zum Abschluss zu bringen". Das Ministerium weiter: "Zum Verhandlungsinhalt und den konkret noch zu klärenden Punkten der laufenden Vertragsverhandlungen können allerdings keine Angaben gemacht werden."

Bilderstrecke zum Thema Uni und TechFak: Vom Standortstreit zur neuen Campus-Lösung Die Technische Fakultät ("TechFak") der Friedrich-Alexander-Universität wächst und wächst. Der Platz ist knapp - doch die geplante Verlagerung einzelner Standorte von Erlangen nach Nürnberg gestaltete sich schwieriger als gedacht. Es gab Pläne, Begehrlichkeiten und Ängste - dann übernahm Ministerpräsident Horst Seehofer und präsentierte Anfang Mai in Nürnberg eine überraschende Lösung.



Für Janik dürfte das wohl nur ein schwacher Trost sein. Die Staatsregierung und insbesondere das Finanzministerium stünden im Wort, der Universität eine "in die Zukunft weisende, umfassende Hochschulentwicklung" zu ermöglichen, ist in dem Schreiben zu lesen.

Schon bei der geplanten Teil-Verlagerung der Technischen Fakultät ("TechFak") von Erlangen auf das frühere AEG-Gelände in Nürnberg waren die Verhandlungen zwischen dem Freistaat und der MIB-Gruppe als Eigentümerin des Areals gescheitert. Der Freistaat hätte für die Liegenschaft 100 Millionen Euro bezahlen sollen, hieß es damals. Offiziell wurde die Absage mit einem "deutlich zu kleinen" Gelände begründet. Das Scheitern führte letztlich mit zur angekündigten Neugründung einer Uni in Nürnberg.

Sharon Chaffin Redakteurin Erlanger Nachrichten E-Mail