Zum traditionellen Kastenlaufen haben sich am Donnerstag vor dem offiziellen Berg-Anstich wieder hunderte Feierwütige im Wiesengrund getroffen. Bei sonnigen Temperaturen leerten die Jungs und Mädels in Tracht zahlreiche Kästen Bier. Auch Stereoanlage und andere Party-Utensilien wurden im Bollerwagen angekarrt. Mit dabei war auch die Polizei. Die Beamten sorgten dafür, dass nicht allzu viele Scherben auf dem Asphalt und in der Wiese zurückblieben. © Klaus-Dieter Schreiter