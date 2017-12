Wartehäuschen stoppt Rutschpartie

Äußere Brucker Straße: 21-Jähriger kracht mit Auto in Bushaltestelle - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Ein 21-Jähriger ist am Freitagabend in der Äußeren Brucker Straße auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Auto ins Rutschen geraten und in einem Buswartehäuschen gelandet.





Symbolbild Polizei Foto: mk



Der junge Mann war mit seinem BMW in Richtung Süden unterwegs. Weil er zu schnell fuhr, konnte er auf Höhe der Feuerwehrwache sein Auto nicht mehr kontrollieren und schlitterte in das Häuschen der dortigen Bushaltestelle. An dem Unterstand entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, am Pkw von ungefähr 8000 Euro.



Die Polizei hat ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

