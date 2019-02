Was genau ist eigentlich Sexting?

Polizei-Beauftragte erklärt Straftaten und Erlaubtes im Netz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Was verbirgt sich hinter den Begriffen Sexting, Cybermobbing und Cybergrooming? Heike Krämer, Beauftragte für Kriminalitätsopfer beim Polizeipräsidium Mittelfranken. Für die Erlanger Nachrichten beschreibt sie, welches Verhalten im Internet strafbar ist.

Sexting: Personen verschicken erotische oder pornografische Bilder mittels gängiger Messengerdienste. © Julian Stratenschulte/dpa



Sexting: Personen verschicken erotische oder pornografische Bilder mittels gängiger Messengerdienste. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Sexting setzt sich aus den beiden englischen Wörtern "Sex" und "texting" zusammen. Personen versenden freiwillig von sich selbst gefertigte erotische oder pornografische Bilder oder Videos mittels gängiger Messengerdienste in der Regel an eine Bezugsperson oder einen engen, ausgewählten Personenkreis. Intention für das Versenden können mehrere Gründe sein, wie beispielsweise die sexuelle Selbstinszenierung oder ein Liebes-, Vertrauens- sowie Freundschaftsbeweis.

Grundsätzlich ist das bloße Herstellen und Versenden im obigen Sinne keine Straftat. Ebenso wenig macht sich der Besitzer / Adressat der Selbstaufnahmen strafbar. Ausnahme: Die Person, die ein Bild herstellt, ist unter 14 Jahre alt. Das Herstellen, Verbreiten und Besitzen von Kinderpornografie stellt immer eine Straftat dar und wird geahndet.

Problematisch wird es zudem regelmäßig, wenn der Empfänger des Bildes dieses ohne Einverständnis der aufgenommenen Person weiterleitet. Es steht unter Umständen das Verbreiten von Jugendpornografie im Raum. Ebenfalls wird das Recht am eigenen Bild nach dem Kunsturheberrechtsgesetz tangiert.

Das Weiterleiten von Bildern, die nur für eine Person gedacht waren, kann in ein Cybermobbing gegen die abgebildete Person übergehen.

Cybermobbing ist oft rund um die Uhr ein Eingriff ins Privatleben vor einem unüberschaubaren Publikum. Die Inhalte verbreiten sich im Netz extrem schnell. Zudem führt die (vermeintliche) Anonymität im Netz zu einem sogenannten Online-Enthemmungseffekt.

Wer sich an Cybermobbing beteiligt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er sich strafbar machen kann. Typisch, in diesem Zusammenhang auftretende Straftaten sind Beleidigungsdelikte, Nötigungen, Erpressungen und Verletzungen des Rechts am eigenen Bild.

Das Cybergrooming (die sogenannte Internet-Anbahnung) ist eine Form der Internetkriminalität, die darauf abzielt, über das Netz sexuelle Kontakte mit meist Minderjährigen anzubahnen. Die Täter schaffen zunächst ein Vertrauensverhältnis, das ihnen dann in vielen Fällen dazu dient, Straftaten zu verüben. Hierbei ist insbesondere an sexuellen Missbrauch und an das Anfertigen von Kinderpornografie zu denken.

Cybergrooming ist strafbar. Einen eigenen Straftatbestand Cybergrooming gibt es aber ebensowenig wie einen Straftatbestand Cybermobbing. Es handelt sich um Begriffe, die verschiedene in diesem Zusammenhang mögliche Straftaten beschreiben. Deshalb sollte sich niemand wundern, dass der Polizeibeamte zum Beispiel eine Anzeige wegen Nötigung und Beleidigung erstellt und nicht wegen Cybermobbing.

So sieht's aus in Erlangen: Sexualisierte Gewalt in Zahlen.

ek/en