Was ist "nicht in Ordnung" in Erlangen?

Projekt von Jugendamt und Stadtjugendring mit Kindern der Hedenusschule - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Wie sehen Kinder die Stadt? Was gefällt ihnen, was stört sie? Soeben haben junge "Stadtforscher" gemeinsam mit dem Stadtjugendring und dem Jugendamt den Stadtteil Büchenbach unter die Lupe genommen. Genauer gesagt: Büchenbach Nord. Aus ihrer Sicht lässt sich hier einiges verbessern.

Wie sehen die Kinder ihre Stadt? Was stört sie besonders? Schülerinnen und Schüler der Hedenus Mittelschule machen mit beim Beteiligungsprojekt von Jugendamt (Spielplatzbüro) und Stadtjugendring: „Was würden Jugendliche am Stadtteil Büchenbach (Nord) ändern?“. © Foto: Harald Sippel



Reshuan lässt sich nicht zweimal bitten. Er freut sich sichtlich über das Interesse. Geduldig erklärt er, was da stichpunktartig an einer Infotafel auf einem großen Blatt Papier aufgeschrieben steht. Bei der Präsentation des Beteiligungsprojekts mit der App #stadtsache spielen die Kinder die Hauptrolle. "Der Grillplatz am Abi ist zu dreckig", sagt er. Der "Abi", das wissen hier alle, ist der Abenteuerspielplatz Taubenschlag. Auf dem Grillplatz nebenan und vor allem im dazugehörigen Sandspielkasten haben Reshuan und die anderen Kinder alles mögliche entdeckt, was dort nicht hingehört.

Glasscherben, Bierdeckel, Zigarettenkippen, Kothaufen: Davon haben sie jede Menge gefunden, einiges davon im Sand, in dem aus gutem Grund schon längst keine kleinen Kinder mehr spielen.

"Wir wollen die Stadt darauf aufmerksam machen, dass etwas in Büchenbach nicht in Ordnung ist oder verändert werden sollte", hat kurz zuvor Anna von der Bühne in der Aula des Mönauschulhauses herab gesagt. Sie ist eine Schülerin der Hedenus-Mittelschule aus der Klasse 6a, die an dem Projekt teilgenommen hat. Durchgeführt wird das Beteiligungsprojekt vom Stadtjugendring zusammen mit dem Spielplatzbüro des Jugendamts und der Jugendhilfeplanung. Es soll die Perspektive junger Menschen auf ihre Stadt sichtbar machen.

Digitales Werkzeug

Die Sechstklässler sind ausgeschwirrt, haben mit der App #stadtsache ihren Stadtteil erkundet. Mit Hilfe dieses digitalen Werkzeugs haben sie ihre persönlichen Erfahrungen gesammelt, haben Bilder und Tonaufnahmen gemacht — und auch mit eigenen Kommentaren nicht gespart. "Das ist unser Lieblingsplatz", sagen sie zum Beispiel zum Spielplatz Würzburger Ring. Und: "Seit einigen Tagen fehlt die Wasserpumpe und wir wissen nicht, warum." Sie zeigen die Zigarettenkippen auf dem Boden und stellen fest: "Hier fehlt ein Aschenbecher".

Die Kinder sagen auch, dass sie sich nicht überall sicher fühlen. Der Grund? Da gibt es mehrere. Eine Ampel mit zu kurzer Grünphase gehört dazu. Das Fehlen eines Zebrastreifens auf einer Straße, die vielfach überquert wird.

Aber auch ein Schild am Zaun eines Privatgrundstücks schürt Ängste. "Vorsicht freilaufender Hund" ist darauf zu lesen. Gleich danach sieht man bei der Bilderschau einen sich wohlig räkelnden Hund. Die Stimme des Frauchens ist zu hören. Sie erklärt den Kindern: "Das ist Ada. Sie ist schon 13 Jahre alt. Ganz besonders liebt sie Kinder". Also: Die Sorge wegen des Schilds war umsonst — die Kinder sind beruhigt, miteinander reden hilft.

"Was ihr uns heute sagt, das nehmen wir mit", sagt Esther Spiekermeier vom Spielplatzbüro der Stadt. "Wir versuchen, es bei den Planungen zu berücksichtigen." Reshuan fällt noch so manches ein. "Mehr Hundetüten-Spender und mehr Abfalleimer", sagt er. "Und auf der Grünfläche beim Abi fehlen befestigte Wege."

Ganz abgeschlossen ist das Projekt für die Kinder noch nicht. "Wir wollen gerne weitermachen", erklärt Christian Kohlert vom Stadtjugendring. In den Herbstferien werde ein Ferienprogramm im Bürgertreff Die Scheune anknüpfen an das bisher Erreichte. Es gehört zur Lupen-Aktion des Stadtjugendrings, zum Beispiel wird eine Videogruppe in Büchenbach unterwegs sein, "wir bauen Modelle mit Lego und programmieren mit Minecraft". Anmelden können sich Jugendliche ab 12 Jahren.

EVA KETTLER