Was wird es morgen in Erlangen geben?

ERLANGEN - Weihnachten, das Fest der Liebe, erfreut vor allem Kinder und Jugendliche. Was aber fühlen Heranwachsende, die Heiligabend in einer schwierigen Situation verbringen? Wir erinnern mit drei Porträts an jene Menschen, denen es heute nicht so gut geht.

© Foto: Smileus-Fotolia



Lina Hupka denkt oft an ihre Mutter, auch oder gerade weil die 19-Jährige sie vor rund 15 Jahren zum letzten Mal gesehen hat. Damals war die gebürtige Erlangerin, die zurzeit bei ihren Großeltern in Neunkirchen am Brand wohnt, noch ein Kleinkind, ein Mädchen, das mit seiner Mutter gespielt und gebastelt hat. Das aber ist nur der schöne Teil ihrer frühsten Kindheit, es gibt auch noch einen anderen: die Tage, an denen es zu Hause laut und heftig wurde. „Meine Eltern haben sich oft gestritten.“ Daran sei vor allem der Vater schuld gewesen: „Er hat meine Halbgeschwister und mich oft geschlagen und meine Mutter wusste einfach nicht, was sie dagegen tun sollte.“ Die Eltern trennten sich — und die Mutter verschwand.

„Ich habe meine Mutter fast mein ganzes Leben lang nicht gesehen“, erzählt Lina Hupka — und vermisst sie sehr. „Ich weiß nicht, ob sie eine neue Familie hat, wo sie wohnt und noch nicht einmal, ob sie vielleicht schon gestorben ist.“ Jedes Jahr werde die Sehnsucht nach ihr gerade in der stillen Zeit immer größer. „Erst vor wenigen Tagen sind mir bei den Gedanken an meine Mutter wieder die Tränen gekommen“, erzählt sie am weihnachtlich geschmückten Tisch in der Erlanger Tagesstätte des Vereins Obdachlosenhilfe in der Wilhelmstraße, den so genannten Willy-Treff. Die Anlaufstelle besucht Lina Hupka mit ihren Großeltern regelmäßig. Da sich ihr Opa und ihre Oma von Beginn an um sie mit gekümmert haben, nennt sie die beiden auch „Papa“ und „Mama“. Aber selbst die beste Großmutter kann für Lina Hupka die leibliche Mutter nicht ersetzen.









Mehrere Jahre verbrachte Lina Hupka bei einer Pflegemutter. Als diese starb, kam das Mädchen mit 14 in ein Kinderheim in der Fränkischen Schweiz. Die vergangenen Weihnachtsfeste hat sie also abwechselnd an verschiedenen Orten verbracht. „Im Kinderheim war Heiligabend am Schönsten“, sagt sie. 2015 feierte sie zum letzten Mal in der heilpädagogischen Einrichtung in Unterleinleiter, da gehörte sie kurz vor ihrem Auszug schon zu den „Großen“. Ein Erlebnis ist ihr am vergangenen Weihnachtsfest besonders unter die Haut gegangen: „Ein kleiner Junge hat sich so auf den Besuch seiner Eltern gefreut, als sie da waren, hat er sich an sie geklammert und wollte mit ihnen heim, aber sie nahmen ihn nicht mit.“

Lina Hupka tröstete den Fünfjährigen: „In dem Moment erkannte ich mich in dem Kind selbst wieder.“ Falls sie einmal selbst Kinder haben sollte, werde sie diese nie allein lassen. So wie ihre Mutter sie allein gelassen hat. Aber Lina Hupka macht der Mutter keine Vorwürfe. „Der Vater“, sagt sie, „hat unsere Familie kaputt gemacht.“ Selbst heute, da sie erwachsen ist, will er sie bei Treffen immer noch schlagen. Das aber lässt sie nicht mehr zu.

© Foto: Smileus-Fotolia



Deshalb möchte sie am 24. Dezember auch nur ihre Halbgeschwister sehen — und irgendwann auch ihre Mutter. „Es ist mein größter Wunsch“, sagt sie, „dass ich Heiligabend einmal wieder mit ihr verbringe“. So wie eine richtige Familie.

Die Geburtstagsparty ist gelungen. Eigentlich gibt es in der Kinder- und Jugendklinik des Erlanger Universitätskrankenhauses gar keinen Platz für private Feiern, aber für Marc Vales machen die Verantwortlichen eine Ausnahme. Schließlich liegt der Junge, der schon mehr als drei Jahre auf ein Spenderherz wartet, seit August wieder in der Klinik, angeschlossen und abhängig von Medizin und Maschinen. Außerdem wird der Jugendliche kurz vor Weihnachten volljährig — und Heiligabend selbst steht auch vor der Tür.

Es gibt also gute Gründe für das Überraschungsfest zum 18. Geburtstag. Marc Vales schöpft aus diesen besonderen Anlässen Hoffnung, dass sein größter Wunsch, nämlich eine Organtransplantation, endlich in Erfüllung geht: „In den Zeitraum, in dem ich dieses Mal im Krankenhaus liege, fallen mein 18. Geburtstag, Weihnachten und Silvester — da muss es doch einfach klappen.“

Marc Vales, der seit 2013 an einem mehrere Kilo schwerem Kunstherz hängt und drei Mal in der Woche zur Dialyse muss, setzt fest darauf. All die Jahre über hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass eines Tages die Ärzte an sein Bett treten und ihm sagen: ,Jetzt ist es so weit’. Was er dann machen wird, weiß der Amberger genau: „Ich nehme mein Handy und schreibe Nachrichten an meine Familie und Freunde.“

Das Smartphone ist für den schwerkranken Jungen, der mit sieben einen Herzschrittmacher bekommen hat und mit 14 bei einem Multiorganversagen fast gestorben wäre, ein wichtiger Kontakt nach außen. Halt geben ihm seine Eltern: Seine Mutter und sein Vater wechseln sich mit den Besuchen auf der Station ab. Mehrmals in der Woche legen die Eheleute die Strecke zwischen ihrem Heimatort und Erlangen zurück. Das bringt Marc Vales etwas Abwechslung in den Klinikalltag: „Ich schaue Filme oder mache mit meiner Mutter Karten- und Brettspiele“, sagt er. Wenn jemand ein neues mitbringt, sei er immer froh. Denn viele kenne er schon zur Genüge.

Das verwundert angesichts der langen Krankenhaus-Aufenthalte nicht. In den letzten Jahren wurde durch die angeborene Herzmuskelschwäche nicht nur die linke Herzhälfte in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch noch die rechte. Nun bräuchte Marc Vales deshalb ein zweites Kunstherz. Da er für den Eingriff aber zu schwach ist, wird die Insuffizienz seit mehreren Monaten stationär mit Infusionen behandelt. Nach Hause kann er deshalb nicht. Auch Heiligabend wird er 2016 in der Klinik verbringen.

Marc Vales aber bleibt tapfer. So wie in der Vergangenheit. Zwar kann er seit jenem Zeitpunkt, als sich sein schwaches Herz erst so richtig zeigte, nicht mehr das machen, was ihm früher so viel Spaß bereitet hatte: Tischtennis spielen und das Freibad besuchen. Aber seinen Schulabschluss hat der Oberpfälzer gemacht und auch eine Ausbildung als technischer Produktdesigner begonnen. Irgendwann werde er sie beenden, sagt er bestimmt.

Im gleichen Brustton der Überzeugung spricht er schon jetzt von Heiligabend 2017: „Da machen wir daheim eine große Feier, mit allen Verwandten, auch meine Tante aus Amerika wird kommen — denn dann habe ich ein neues Herz.“

Auf Weihnachten freut er sich, Omar Abdirazak Mohamed. Bei seinen Freunden Mona und Axel Haendle ist der 18-jährige Somalier eingeladen — wie auch schon im vergangenen Jahr. Essen werden sie gemeinsam, „und dann wird getanzt“, sagt Axel Haendle (47). Was Weihnachten bedeutet, weiß Omar nicht so genau. „So ähnlich wie Ramadan“, sagt er. Es sei eine „besondere heilige Zeit“.

Omar hat eine Zeit hinter sich, die ganz und gar nicht heilig war. Mit 14 Jahren ist er aus seinem Heimatstadt Qoryooley im Süden Somalias geflohen. Weil ihn die islamistische Terrormiliz al-Shabaab gekidnappt hatte und aus ihm einen Kindersoldat machen wollte. Er konnte zwar vor den Schergen davon laufen, aber nicht mehr nach Hause. Nach zwei Jahren ist er über die Türkei, Griechenland, Italien zuerst nach Nürnberg und dann nach Erlangen gekommen. Omar Abdirazak Mohamed ist ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, der seit zwei Wochen auch offiziell als Flüchtling anerkannt ist. „Wir haben uns so für ihn gefreut“, sagen Mona (46) und Axel Haendle.

Axel Haendle hat Omar zufällig beim Gemüse einkaufen auf dem Wochenmarkt kennengelernt, inzwischen gehört Omar zur gesamten Familie Haendle: Am Samstag, so hat sich das eingebürgert, ist er immer bei Axels Eltern zum Essen eingeladen.

Omar hat sich gut eingelebt. Er macht eine Ausbildung bei Siemens. Omar will lernen. Nach der Ausbildung will er weiter zur Schule gehen, und dann studieren. Omar ist das älteste von neun Kindern. Kontakt zu seiner Familie hat er über das Internet. Zurück kann er nicht, die Al-Shabaab-Miliz würde ihn töten. Aber als ältester Sohn kümmert er sich um seine Familie. Er schickt regelmäßig Geld nach Somalia. Seine Familie ist arm. Sie ist auf seine Unterstützung angewiesen. Morgens gebe es bei seinen Eltern ein „bisschen Essen“, sagt er, und dann erst wieder am Abend.

Auf Weihnachten freut sich Omar, danach auf Silvester überhaupt nicht. Das Knallen der Böller kann er nicht aushalten. Er hat zu viele Schießereien erlebt, zu viele Tote gesehen. Wir verschließen die Fenster, lassen die Jalousien herunter und hören laut Musik, sagt Axel Haendle. Und hoffen, dass die Knallerei schnell vorbei geht.

SHARON CHAFFIN UNDRALF H. KOHLSCHREIBER