"Was wird in Erlangen hinter den Kulissen gespielt?"

Stillstand bei den Plänen zum Kulturbiergarten auf der Wöhrmühl-Insel: CSU wirft der SPD "Gemauschel" vor - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Für heftige Debatten hat der geplante Kulturbiergarten auf der Wörhrmühl-Insel gesorgt, nachdem die CSU gegenüber der SPD den Vorwurf des "Gemauschels" erhoben hat. Trotz Widerspruchs der Verwaltung und der SPD im Kulturausschuss fühlten sich die CSU-Stadträte im Laufe der hitzigen Diskussion in ihren Vorhaltungen sogar noch bestärkt.

Wann kommt der „Kulturbiergarten“? Der ehemalige Campingplatz und das Naturfreundehaus. Foto: Harald Sippel



"Das ist eine Frage des langen Atems." Dennoch: Nach ihrem Hinweis, dass das vom Stadtrat beschlossene Konzept vom Amt weiterverfolgt würde, verschlug es einer argumentativ äußerst "kurzatmigen" Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens die Sprache. Offensichtlich setzten ihr die massiven Vorwürfe im Kultur- und Freizeitausschuss doch sehr zu. Was war geschehen? Mit Hinweis auf die Berichterstattung der Erlanger Nachrichten, hatte die CSU unter der Überschrift "Kulturbiergarten Wöhrmühle — kein Gemauschel bei der Vergabe" einen Antrag in den Ausschuss eingereicht. Darin heißt es: "Sehr erstaunt und irritiert sind wir darüber, dass zwei SPD-Stadträte — die Vorsitzende der Naturfreunde und der Vorsitzende des ASB — jetzt plötzlich eigenständige Konzepte entwickeln, von denen die Mitglieder des Stadtrates bisher nur ansatzweise in Kenntnis gesetzt wurden."

Schließlich waren unlängst nach mehreren Jahren der Planung vom Stadtrat die Weichen für einen Kiosk-Anbau (samt Toilettenanlage) an das Haus der Naturfreunde gestellt worden. Am Bieterverfahren für einen Pächter wurde intensiv gefeilt. Doch dann verweigerten die Naturfreude per Mitgliederbeschluss die Zustimmung für den Anbau. In der aktuellen Naturfreunde-Mitgliederzeitschrift heißt es: "Wir wollen lediglich keine Flächen rund um unser Übernachtungshaus aus unserem Erbpachtgelände abgeben." Zwar würde der Verein einen "soziokulturellen Biergarten" unterstützen, stellte aber zeitgleich eine Alternative vor. Hier handelt es sich um eine Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), bei der auf den städtischen Kioskbau verzichtet werden kann und beide Vereine "im Erdgeschoss des NFH und in einem neu zu errichtenden Anbau einen soziokulturellen Treffpunkt mit Ganzjahresgastronomie" anbieten.

Vorsitzende der Naturfreunde ist Stadträtin Gisela Niclas von der SPD, ASB-Vorsitzender ist SPD-Stadtrat Dirk Goldenstein. Eine Konstellation, die Christian Lehrmann von der CSU gar nicht behagt. Schließlich würden die beiden durch Diskussionen in den nicht öffentlichen Sitzungen über einen Wissensvorsprung verfügen. Er legte nach: "Wenn ich als Vorsitzender Vorteile für meinen Verein heraushole, dann ist das Gemauschel." Auch die mangelnde Kommunikation der Alternativ-Pläne jenseits der Regierungskonstellation stieß der CSU sauer auf. "Was wird hier hinter den Kulissen gespielt?", wollte CSU-Stadträtin Gabriele Kopper wissen. "Wenn Vereine oder Verbände auf uns zukommen, reden wir natürlich mit ihnen. Da spielt es für uns keine Rolle, ob die Vorstände Mandatsträger sind oder nicht", betonte Soziokultur-Amtsleiter Stephan Beck. Zudem würden derzeit von der Verwaltung die geltenden Beschlüsse weiterverfolgt.

Endgültig vergiftet war aber die Stimmung, als sich herausstellte, dass sowohl der Verwaltung als auch der SPD-Fraktion sehr wohl genauere Ideen der Naturfreunde und des ASB vorliegen. Die CSU kann hingegen trotz direkter Anfrage bei Oberbürgermeister Florian Janik nach den — wie es Birgitt Aßmus ausdrückte — "dürren Worten" in der Stadtratssitzung bislang nichts in den Händen halten.

Der CSU-Forderung, den Antrag als nicht bearbeitet anzusehen, wurde zugestimmt und die Debatte im nichtöffentlichen Teil fortgeführt. Den von Wolfgang Beck geäußerten Vorwurf der "mangelnden Transparenz" konnte Susanne Lender-Cassens offensichtlich nicht nachvollziehen. Da sie es als unüblich ansieht, solche Konzepte Stadträten vorzulegen, lässt die Bürgermeisterin von der Verwaltung nun prüfen, ob das "normal" sei.

S. MÖSSLER-RADEMACHER