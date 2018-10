Was wird neben dem Uttenreuther Rathaus gebaut?

Viertes Architekturbüro stellt Möglichkeiten der Nutzung des Grundstücks vor — Entscheidung vertagt - vor 22 Minuten

UTTENREUTH - Die Gemeinde Uttenreuth sucht nach einen städtebaulichen Konzept für das große "Maißgrundstück" östlich des Rathauses.

Platz für Feuerwehr, VG-Erweiterung und Wohnen soll das Areal neben dem bestehenden Verwaltungsgebäude bieten. © Ernst Bayerlein



Platz für Feuerwehr, VG-Erweiterung und Wohnen soll das Areal neben dem bestehenden Verwaltungsgebäude bieten. Foto: Ernst Bayerlein



Im Mai 2017 hat die Gemeinde ein Optionsrecht für den Kauf des Grundstückes erworben. In mehreren Sitzungen hat der Gemeinderat schon darüber beraten was damit geschehen soll?

Einig war sich das Gremium im Juli des Jahres, die künftige Nutzung der Fläche im Rahmen eines städtebaulichen Konzeptes ermitteln zu lassen. Dieses sollte Wohnbau, Erweiterung der VG-Verwaltung und ein neues Feuerwehrgerätehaus beinhalten. Aus diesem Grund wurde beschlossen, mehrere Architekturbüros zu Vorstellungsgesprächen in den Gemeinderat einzuladen. Als letztes von vier Büros konnte nun in der Oktober-Sitzung das Büro Blum Diez GmbH, Planung + Architektur aus Kitzingen seine Vorstellungen für eine künftige Nutzung des Grundstückes neben dem Rathaus aufzeigen.

Geschäftsführer Markus Blum stellte sich als Fachplaner insbesondere für den Bereich Feuerwehr vor, berichtete über zahlreiche Projekte, die vom Büro vor allem in den Bereichen Feuerwehr sowie anderen Hochbauten, realisiert wurden. Er berichtete von sieben fertigen Projekten in der Region, zum Beispiel auch in Adelsdorf. Allerdings wurden alle diese Objekte auf großen Grundstücken und meistens am Ortsrand verwirklicht.

Er versicherte eine gute Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung und Überwachung der Baumaßnahme, Protokolle und regelmäßige Berichte

während der Bauzeit. Eine gute Zusammenarbeit mit einem Städteplaner, wie von der Gemeinde gefordert, kann er sich vorstellen. Ebenso wurde die Einhaltung der Förderrichtlinien und der einschlägigen Gesetze und Vorschriften sowie die Gespräche mit der Regierung, dem Landratsamt ERH sowie der örtlichen Feuerwehr, zugesagt. Diese hat, wie zu hören war, schon eine fertige Bedarfsplanung und mit dem Kreisbrandmeister abgestimmt.

Für alle Fälle machte Fachplaner Blum vorsichtshalber schon auf einige Punkte, wie die Immission, Lärm und Stellplätze, die sich aus der Lage des Grundstückes mitten im Ort ergeben, aufmerksam.

Entgegen dem Vorhaben in der Sitzung einen Beschluss zu fassen welches Fachbüro einen Auftrag für die weiteren Planungen erhalten soll, wurde dieser einvernehmlich zurückgestellt, die Fraktionen wollen noch einmal "nachdenken". Auch Bürgermeister Frederic Ruth schloss sich dem an.

ERNST BAYERLEIN