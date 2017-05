Web Week und Virtual Reality in Erlangen

Start Up-Szene stellt sich auf der Pecha Kucha Nacht im E-Werk vor - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Web Week ist auch in Erlangen voll im Gange. Die ersten Veranstaltungen sind bereits durch, doch noch viele weitere folgen. Zum Beispiel die Pecha Kucha Nacht im E-Werk.

Mit einer speziellen Brille kann man sich in eine virtuelle Realität versetzen: Tobias Müller-Zielke (re.) entwickelt eine passende App dazu. © Foto: privat



Mit einer speziellen Brille kann man sich in eine virtuelle Realität versetzen: Tobias Müller-Zielke (re.) entwickelt eine passende App dazu. Foto: Foto: privat



Die virtuelle Realität ist auf dem Vormarsch. Neue Video-Spiele finden in der "Virtual Reality" statt, in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven Umgebung. Doch auch für Ernsteres lässt sich die Technik verwenden. Tobias Müller-Zielke zum Beispiel hat eine App entwickelt, mit der man sich in einen Rausch versetzen kann.

"Klassische Rauschbrillen gibt es schon", sagt der 39-jährige Erlanger. "Doch die Wahrnehmung ist verzerrt und zu stark, die Brillen sind teuer." Mit der App von "Next Reality" hingegen reicht eine Virtual-Reality-Brille aus dem Fachhandel. Durch sie lässt sich simulieren, wie sich die Wahrnehmung mit zunehmendem Alkoholkonsum Promille für Promille verändert. Besonders Schüler sollen so auf die Gefahren vorbereitet werden.

Vorstellen wird Müller-Zielke seine App am Freitag im Rahmen der Web Week, dem Festival der digitalen Gesellschaft, denn im E-Werk lädt die Erlanger Start Up-Szene zur Pecha Kucha Nacht ein. "Primär geht es diesmal um den digitalen Bereich", sagt Müller-Zielke. Pecha Kucha, eine Vortragstechnik mit 20 Folien für jeweils 20 Sekunden, sei ein "tolles Format, um Ideen interessant und kompakt vorzustellen".

Alle Termine der Web Week in Erlangen findet Sie hier.

Bilderstrecke zum Thema Nürnberg Web Week 2017: Das sind unsere Favoriten Die Nürnberg Web Week wird 2017 umfangreicher und größer als je zuvor: Über 80 Veranstaltungen sind dieses Jahr an acht Tagen geplant, manche finden bereits vor der offiziellen Eröffnung am 15. Mai statt. Wir stellen unsere Favoriten aus dem Programmheft vor.



Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail