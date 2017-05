Weg frei für Photovoltaik in Bubenreuth

Gemeinde hat bis jetzt fehlende Unterlagen für die geplante Anlage endlich erhalten - vor 7 Stunden

BUBENREUTH - Der Gemeinderat hat den Satzungsbeschluss für den Flächennutzungsplan wieder aufheben und den Bebauungsplan für die Photovoltaikanlage entlang der Bahn neu aufstellen müssen. Der Grund: Das Landratsamt hat Defizite festgestellt.

Die Solaranlage konnte noch nicht gebaut werden, weil das Landratsamt Defizite bei der Änderung des Flächennutzungsplans erkannt hat. Unter anderem wurden die Ausgleichsflächen (rechts, mit Stroh bedeckt) nicht berücksichtigt. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Bereits vor knapp zwei Jahren hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan für die Photovoltaikanlage und die dazu erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht. Damals war Eile geboten, weil das Kulmbacher Unternehmen Neue Energien Franken GmbH (NEF) bereits bis August bauen und im Oktober in Betrieb gehen wollte.

Sie plante auf dem 7,3 Hektar großen Gelände entlang der Bahn eine Photovoltaikanlage für acht Megawatt Peak. Um den engen Terminplan nicht zu gefährden, hatte der Gemeinderat sogar die Juni-Sitzung zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen um eine Woche vorgezogen.

Allerdings hatte das Landratsamt dann einige Haare in der Suppe gefunden, nachdem die Bubenreuther Unterlagen begutachtet worden waren.

Für das Erstellen der fehlenden Unterlagen war die NEF zuständig. Die aber hat das Projekt inzwischen an die Hamburger Firma Enerparc übergeben, und so sind fast zwei Jahre ins Land gegangen, bis nun die fehlenden Unterlagen endlich vorliegen. Laut Bürgermeister Norbert Stumpf bleiben jedoch alle mit der NEF ausgehandelten Bedingungen und Absprachen auch für Enerparc weiterhin gültig. Die Enerparc will mit der Bubenreuther Solaranlage nun bis Oktober in Betrieb gehen.

Zwar scheinen jetzt alle Forderungen des Landratsamtes erfüllt, jedoch muss das gesamte Verfahren für die Änderung des Flächennutzungsplans und für den Bebauungsplan neu aufgerollt werden. Der Gemeinderat hat darum beschlossen, die im Jahr 2015 gefassten Beschlüsse wieder aufzuheben und die geänderten Entwürfe von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan mit den Begründungen und den fehlenden Unterlagen nochmals öffentlich auszulegen. Das geschieht in der Zeit vom 19. Mai bis zum 19. Juni.

KLAUS-DIETER SCHREITER