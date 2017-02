Wegen Polizeikontrolle: Fahrer verbarrikadiert sich im Lkw

35-Jähriger versperrt Türen und zieht Vorhänge zu - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Sonntagnachmittag versuchte eine Streife des Bundesamtes für den Güterverkehr, auf einem Parkplatz zwischen Höchstadt und Erlangen einen kroatischen Sattelzug zu kontrollieren. Dem Fahrer war das allerdings nicht recht. Mit einer ungewöhnlichen Taktik versuchte er, sich der Überprüfung zu entziehen.

Der Fahrer folgte zwar den Anweisungen, den Beamten in den Parkplatz zu folgen. Dort versperrte er jedoch die Türen und zog die Vorhänge zu. Ratlos wandten sich die Bundesbeamten an die Erlanger Verkehrspolizei. Denen gelang es, den 35-jährigen Kroaten zu überzeugen, dass es besser sei, die Türen zu öffnen.

Bei der Kontrolle zeigte sich sehr schnell, warum der Fahrer so "kontrollunfreudig" war. Sein Führerschein war ungültig. Die Fahrt wurde nicht als Arbeitszeit aufgezeichnet und war somit eine Schwarzfahrt. Überhaupt fehlte dem Fernfahrer die Berufskraftfahrer-Qualifikation, weshalb er den Beruf gar nicht ausüben durfte. Und letztlich hätte der 40-Tonner am Sonntag stehen bleiben müssen, da die Ladung - es handelte sich um Kartoffeln - nicht leichtverderblich war. Die Polizei nahm ihm daraufhin die Fahrzeugschlüssel ab. Die Spedition wurde beauftragt, am Montag einen autorisierten Fahrer zu schicken.

