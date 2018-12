Weihnachten im Hospiz in Erlangen

Schwerkranke erleben den Heiligen Abend in familiärer Atmosphäre - vor 38 Minuten

ERLANGEN - Weihnachten steht für Familie, für Liebe und Hoffnung. Was aber, wenn man weiß, dass es der letzte gemeinsame Heilige Abend sein wird?

Wolfgang H. ist schwerkrank und hat seit November ein Zimmer im Erlanger Hospiz. Hier verbringt er mit seiner Ehefrau den Heiligen Abend. © Roland Huber



Ein bisschen sieht es in Wolfgang H.’s Zimmer so aus wie an früheren Weihnachtsfesten: Orangen und Plätzchen liegen neben einem kleinen Weihnachtsbaum auf dem Tisch, es duftet nach Tee und ein Weihnachtsengel steht direkt neben dem Krankenbett.

"Die Figur haben wir immer an die Spitze auf unserem großen Tannenbaum gesteckt", erzählt Ehefrau Eleonore und blickt ihren Ehemann dabei liebevoll an

Auch den 87-Jährigen selbst erinnert die Dekoration an die Vergangenheit, an Zeiten, als sie beide noch fit und gesund Heiligabend gefeiert und die Weihnachtsferien mit Freunden und Bekannten irgendwo in den Bergen verbracht haben.

Die Adventszeit haben die beiden ebenfalls in vollen Zügen genossen, mit Lebkuchen und allem, was dazugehört. Auch in den vergangenen vier Wochen hat Eleonore H. ihrem Mann, den sie täglich besucht, Weihnachtsgebäck mitgebracht, essen aber kann er es nicht (mehr) — und auch sonst ist die stille Zeit eben nicht so wie früher. "Man denkt gerade jetzt noch intensiver über alles nach", sagt die Seniorin, "über die Krankheit und darüber, was noch kommt."

Niemand weiß, was und vor allem, wann es kommt. Die beiden machen daher auch keine Pläne mehr. Nur eines ist sicher: An Heiligabend will Eleonore H. wieder am Bett ihres Mannes sitzen — und mit ihm (noch einmal) Heiligabend feiern, so wie zahlreiche Jahre davor.

Doch an diesem 24. Dezember ist es trotz der vertrauten Gegenstände, die die Ehefrau für ihren Mann extra in das stationäre Hospiz mitgebracht hat, anders: Seit November liegt der schwerkranke Erlanger in der Einrichtung der Diakonie, er hat gleich "mehrere Baustellen", wie er sagt und nennt unter anderem Prostata, die Nieren, Parkinson und Arthrose.

"Ich habe drei Katheder, im Augenblick bin ich also gehandicapt, aber nicht im Kopf", sagt der gebürtige Rheinländer.

Das müsste der todkranke Mann gar nicht hinzufügen. Denn mit glasklarem Blick schaut er der Realität ins Gesicht.

Ob er traurig ist über seine Situation, das nahende Ende? "Ich bin froh, wenn ich so über die Runde komme, man muss es nehmen, wie es kommt", antwortet er nüchtern und stellt daraufhin sofort die Gegenfrage: "Was soll ich daran auch ändern?"

Der evangelische Pfarrer habe ihm zumindest schon versprochen, dass er ihn, den Katholiken, angemessen beerdigt, sagt Wolfgang H. und lacht dabei. Früher sei das zwischen den Konfessionen ja ein richtiges Problem gewesen.

Seine Frau, die seit einer sepsisbedingten Beinamputation ebenfalls schwer angeschlagen ist, versucht, bei diesen Worten ihres Mannes möglichst stark zu bleiben.

Aber der (Abschieds-)Schmerz ist ihr hinter ihrem Lächeln doch anzumerken. "Traurig ist man schon manchmal", meint sie.

Insgeheim wünsche man sich, dass alles wieder gut wird und man gemeinsam in der Breslauer Straße sitzt und Weihnachten feiert.

Dazu sagt Wolfgang H. nichts, doch als er seine alte Adresse hört, blitzt bei ihm sofort der Schalk im Nacken auf: "Hoffentlich lockt ein Zeitungsbericht nicht die Einbrecher an, schließlich wissen die ja dann, wo ich liege und dass meine Frau den ganzen Tag lang bei mir ist."

Auch andere Erinnerungen werden bei dem ehemaligen Siemensianer, der Arbeitsplätze in München und Erlangen hatte, und seiner Frau wach: "Wir sind beim Spazierengehen oft an dem Hospiz vorbeigelaufen", erzählt Eleonore H., "schließlich wohnen wir in der Gegend und haben doch gar nicht genau gewusst, was in dem Gebäude hier ist."

Dass er in der Einrichtung in der Nähe des Ohmplatzes so schnell aufgenommen wurde, ist für Wolfgang H. ein Segen: "Alle Schwestern sind hier lieb und gut", berichtet er und betont, "das müssen Sie aber auch schreiben".

Für seine Ehefrau ist der Platz in dem Haus sogar "wie ein Sechser im Lotto" — selbst wenn es hier wohl jener Ort sein wird, an dem sie das letzte gemeinsame Weihnachten feiern werden.

SHARON CHAFFIN