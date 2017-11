Weihnachten zieht in die bunte Budenstadt in Erlangen ein

ERLANGEN - Zwischen drei Weihnachtsmärkten können Erlanger und Auswärtige auswählen. Da vierter Advent und Heiliger Abend heuer zusammenfallen, wodurch sich die Adventszeit verkürzt, öffnen sie bereits am kommenden Montag, 27. November, ihre Tore.

Die Eröffnung naht: Auf der Waldweihnacht werden die letzten Arbeiten verrichtet. Foto: Harald Sippel



Um sich die Qual der Wahl zu ersparen, nimmt man sich am besten Oberbürgermeister Florian Janik als Vorbild. Er sucht die Märkte nacheinander auf und eröffnet am Montag um 17 Uhr den Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz, um 18 Uhr die Waldweihnacht auf dem Schlossplatz und um 19 Uhr den Historischen Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz.

Pfarrer Wolfgang Leyk sorgt ab 18.30 Uhr bei der Waldweihnacht nicht nur für Unterstützung, sondern mit "Leyk‘s Blues" gleich für einen ersten musikalischen Höhepunkt. Auf dem Schlossplatz wird im Advent der Wald mitten in die City geholt, was in Deutschland einmalig ist, wie Ernst Stäblein schwärmt, der zusammen mit der Stadt die Waldweihnacht auf die Beine stellt.

Viel Wert legt er dabei auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Die Auftritte von Wolfgang Bodenschatz mit "Liedern zum Träumen und Mitsingen" am Dienstag ab 18.30 Uhr, von Chico Diaz und dem Orquesta Salsaborrr mit lateinamerikanischen Rhythmen am Freitag ab 17 Uhr, der Funk-Band "Lauschrausch" am Samstag ab 18.30 Uhr und des Akustik-Trios "2-Saitig" am Sonntag, 3. Dezember, ab 18 Uhr zählen zu den Highlights der ersten Woche.

Mit blauen und roten Wunschzetteln, die an Tannenbäume geheftet werden, kann eine wundersame Geldvermehrung initiiert werden: Heimische Firmen verfünffachen den gespendeten Betrag zu Gunsten der Aktion "Freude für alle" der Erlanger Nachrichten sowie des Sonderfonds für Kinder der Bürgerstiftung Erlangen.

Am 23. Dezember spricht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann den Countdown, damit die Zettel an Ballons in den Himmel steigen und alle notierten Wünsche hoffentlich in Erfüllung gehen. Die Wünsche bedürftiger Kinder in Erlangen können die Gäste am "Baum der Wichtel" herunterpflücken und selbst in Erfüllung gehen lassen.

Neu beim Historischen Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz sind die Champignon-Braterei, der Ausschank von Apfelwein sowie eine Auswahl an afrikanischen Produkten und Kunsthandwerk. Ein besonderes Flair vermitteln die nostalgischen Buden, an denen es unter anderem Wollkleidung, Instrumente, Krippen, Holzarbeiten, Felle, handgenähte Taschen, Wärmekissen und Filzartikel zu erstehen gibt. "Das Mäusespiel und der Eier-Knacker dürften vor allem den Nachwuchs begeistern", so Adam Kunstmann, der den Markt betreut.

Beim Altstädter Weihnachtsmarkt ist erstmals ein Zirkuswagen aus den 1960er Jahren aufgebaut, der in zweijähriger Arbeit liebevoll restauriert wurde. In einem schwarzen Jurtezelt kann man sich bei Glühwein ebenfalls gut vom Trubel erholen.

Statt einer Krippe ist ein "Schrein der Weltreligionen" vorgesehen. Er birgt nicht nur religiöse Symbole, sondern thematisiert auch Dinge, die in unserer heutigen Zeit gern zu den "neuen Göttern" erhoben werden wie das Geld, Smartphones oder König Fußball. Organisator Alexander Jordan: "Die Budenstadt in der nördlichen Altstadt ist eben in vieler Hinsicht anders als ein normaler Weihnachtsmarkt. Aber das muss man vor Ort erleben."

