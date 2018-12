Weihnachtlicher Genuss in Erlangen unter wachen Augen

Sicherheitskonzept greift im zweiten Jahr — Keine "Sondermaßnamen" wegen der Straßburger Ereignisse - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Wieder ein Weihnachtsmarkt. Wieder hat es Tote und Schwerverletzte gegeben. Und wieder muss die Polizei von einem terroristischen Anschlag ausgehen. Die Ereignisse in Straßburg schockieren und ängstigen einmal mehr. Aber klar ist: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wird es nie geben. Dennoch wird aufgrund der bisherigen Erfahrungen natürlich alles nur Erdenkliche getan, um den Besuchern einen unbeschwerten Gang über die Weihnachtsmärkte zu ermöglichen – auch in Erlangen.

Sicherheitsmaßnahmen für die Erlanger Weihnachtsmärkte: Auch in diesem Jahr sind wieder zwischen dem nördlichen Ende der Fußgängerzone und dem Hugenottenplatz robuste Betonpoller als Zufahrtssperren aufgestellt worden. © Foto: André De Geare



Sicherheitsmaßnahmen für die Erlanger Weihnachtsmärkte: Auch in diesem Jahr sind wieder zwischen dem nördlichen Ende der Fußgängerzone und dem Hugenottenplatz robuste Betonpoller als Zufahrtssperren aufgestellt worden. Foto: Foto: André De Geare



Die Polizei ist präsent. Auch wenn es keine konkreten Hinweise auf ein mögliches Attentat gibt. Eine "abstrakte Gefahrenlage" ist durchaus gegeben. Auch deshalb sind verstärkt Fußstreifen unterwegs. Aber nicht wegen der jüngsten Ereignisse in Straßburg. Das läuft bereits seit zwei Jahren, wie Polizeioberkommissar Jochen Blum erläuterte. Bei diesen Sicherheitsvorkehrungen sind Beamte im Team auf Streife und machen dabei nichts anderes, als ein waches Auge auf die Weihnachtsmärkte zu haben. Und zwar nachmittags und abends. Verstärkt eingesetzt werden derzeit auch die ehrenamtlichen Helfer der Sicherheitswacht, ebenfalls in den Nachmittagsstunden und an den Abenden, wo das Gedränge groß ist.

Nun laufen die Weihnachtsmärkte schon rund zwei Wochen und erfreuen sich eines großen Zuspruchs. Einen Grund zur Aufregung gab es jedoch noch nicht: "Bislang läuft Erlangen völlig problemlos", so Jochen Blum.

Das soll natürlich so bleiben. Dazu sollen auch jene Betonklötze beitragen, die auf den diversen Zugängen platziert wurden. Sie sind Teil des städtischen Sicherheitskonzeptes, das seit 2017 greift. "Zufahrtssperren" heißen die groben Betonpoller, die scheinbar willkürlich in der Gegend herumstehen. Tun sie aber nicht. Sie wurden nach einem "ausgeklügelten Plan" aufgestellt, in enger Zusammenarbeit mit Polizei und Feuerwehr. Damit im Falle eines Falles noch kleinere Einsatzfahrzeuge durchkommen, wurden vorab Probefahrten durchgeführt, wie Wirtschaftsreferent Konrad Beugel erläuterte, in dessen Zuständigkeit auch die "Waldweihnacht" liegt.

Dass die Zufahrten während der Waldweihnacht auf dem Schlossplatz bis 27. Dezember deutlich eingeschränkt bleiben, darüber wurden die Innenstadt-Bewohner bereits Mitte November informiert. Lkw oder auch Fahrzeuge von mehr als zehn Metern Länge sowie Zugmaschinen mit Anhänger können in dieser Zeit keinen Lieferverkehr durchführen. Der Grund dafür sei die "allgemein unveränderte Sicherheitslage". Das war noch vor dem Mordanschlag in Straßburg.

Sicherheit gibt’s nicht zum Nulltarif. Schon gar nicht an Weihnachten. Jene Anti-Terror-Sperren und andere Maßnahmen des Sicherheitskonzepts kosten durchaus ein paar Euro. Finanziert wird das Ganze "zum Teil aus den Standgebühren, zum Teil vom Steuerzahler, also aus dem städtischen Haushalt", wie Beugel erklärte.

Aber wenn es um die Sicherheit und das Wohl der Bürger geht, schaut man bestimmt nicht so genau auf den Euro.

RAINER WICH