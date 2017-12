Weihnachtsbesuch: Großer Dank an alle Helfer

Hoher Besuch bei Polizei und Feuerwehr an Heiligabend - vor 11 Stunden

ERLANGEN - Feuerwehr und Polizei erhielten an Heiligabend Zuspruch für ihre Arbeit und den großen Einsatz, den sie das ganze Jahr über leisten.

Gemeinsamer Einsatz von Polizei und Feuerwehr in den Erlanger Arcaden. © Klaus-Dieter Schreiter



Eine große Delegation von Stadträten und anderen Unterstützern der Feuerwehr hat am Heiligen Abend die Ständige Wache der Brandbekämpfer besucht. Angeführt wurde sie von Oberbürgermeister Florian Janik.

Janik dankte den Männern und Frauen für die Arbeit, die sie das ganze Jahr über geleistet haben, und stellte fest, dass den meisten Menschen in der Stadt überhaupt nicht klar sei, was es bedeutet, als Einsatzkraft stets bereit zu sein und Dinge zu tun, vor denen andere lieber weglaufen. "Das ist eine wahnsinnige Belastung."

Besuch von Stadträtinnen und Stadträten bekam die Feuerwehr an Heiligabend. © Klaus-Dieter Schreiter



Auch die Arbeit hinter den Kulissen, wie beispielsweise die Vorbereitung der Übernahme von Feuerwehrtätigkeiten in den Siemens-Gebäuden in der Innenstadt durch die Ständige Wache sei eine große Herausforderung gewesen, stellte Janik fest.

Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger erinnerte daran, dass mit Wolfgang Vogel — der kürzlich verstarb — in diesem Jahr ein großer Unterstützer und ständiger Gast bei der Feuerwehr fehlt. Den Gästen, die zuvor die Wache besichtigen konnten, gab Weidinger einen Überblick über die Einsatztätigkeit im laufenden Jahr. Demnach hat die Feuerwehr mit 1800 Einsätzen bislang rund 300 Einsätze weniger gehabt als im letzten Jahr. Dabei betonte er die rund 200 Einsätze des First Responders, der im Nahbereich zur Feuerwache ausrückt, um Erste Hilfe zu leisten und die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Im kommenden Jahr, so Weidinger, werden sich die diensthabenden Kräfte etwas einschränken müssen, weil ihre Ruheräume komplett modernisiert werden. Auch der neue Anbau auf dem Parkplatz an der Ecke Ehrenfriedhof / Äußere Brucker Straße steht an.

Traditionell bekochen die Feuerwehrköche ihren Besuch am Heiligen Abend fürstlich, diesmal mit Unterstützung von MdB Martina Stamm-Fibich.

Innenminister Joachim Herrmann hat am Heiligen Abend "seine" Erlanger Polizei besucht. Er diskutierte mit den rund 22 Beamtinnen und Beamten über polizeiinterne Probleme, hörte sich aber auch die Erfolgsbilanz an, die sich durchaus sehen lassen kann. Seit zehn Jahren besucht der bayerische Innenminister die Erlanger Dienststelle am Heiligen Abend, um sich zu bedanken für den Einsatz der Beamtinnen und Beamten und um sich deren Sorgen und Nöte anzuhören.

So wünscht sich die Autobahnpolizei beispielsweise an den Ein- und Ausfahrten der Schnellstraßen Parkflächen für die Streifenwagen, um von dort aus Kontrollen durchführen können. Diesen Wunsch nahm der Innenmister ebenso mit wie den der Verkehrspolizei nach einer besseren Besoldung der Beamten, die an den Straßen Geschwindigkeit und Abstände messen. Den Wunsch nach Hunden für die Autobahnpolizei, um gezielt beispielsweise nach Drogen suchen zu können, nahm er zwar auch auf. Aber dafür gebe es momentan keine Lösung, weil der Aufwand für die Hundehaltung recht hoch sei, sagte er. Eine Drohne für die Personensuche wünscht sich die Erlanger Polizei auch, doch da müssen die Ordnungshüter zunächst noch auf die Erlanger Feuerwehr zurückgreifen oder in Nürnberg vorhandene Drohnen anfordern.

Die Personalsituation ist immer wieder ein Thema bei der Polizei. Die Ordnungshüter wünschen sich nicht nur eine Attraktivitätssteigerung des Schichtdienstes, sondern auch etwas mehr Personal. Ein Problem scheint zu sein, dass wegen der Terrorgefahr mehr Polizisten in die SEK-Einheiten gehen, die dann in den Dienststellen fehlen. Herrmann konstatierte jedoch, dass 1700 neue Polizisten allein im Jahr 2018 eingestellt werden und für 2019 mit einer "deutlichen Verbesserung" bei der Personalsituation zu rechnen sei. Der Erlanger Polizei bescheinigte er zudem, "sehr gute Arbeit" geleistet zu haben, und sagte: "Ich fühle mich sicher in Erlangen".

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte für „seine“ Polizei Geschenke dabei. © Klaus-Dieter Schreiter



Dass die Bürger in der Hugenottenstadt tatsächlich relativ sicher leben, belegen auch die Zahlen, die Dienststellenleiter Peter Kreisel vorstellte. Demnach ist die Kriminalitätsrate seit dem Ende der neunziger Jahre um rund 40 Prozent von damals rund 10 000 Straftaten auf nunmehr 6200 zurückgegangen. Im letzten Jahr hat es "nur" 46 Wohnungseinbrüche gegeben, von denen mehr als 30 Prozent aufgeklärt werden konnten. Bei rund 70 000 Einpendlern pro Tag sei die Anzahl von etwa 3000 Unfällen im Jahr nicht hoch. Erfreulich sei außerdem, dass es seit 2016 in Erlangen keinen Verkehrstoten mehr gab.

Gleichwohl seien seine Mitarbeiter vor allem im letzten Jahr stark belastet gewesen, unter anderem weil Einsätze beim Bundestagswahlkampf und Demos notwendig waren.

Zudem erfordert die Sicherheitslage mehr Polizei beispielsweise auf der Bergkirchweih und auch bei den Weihnachtsmärkten. Laut Kreisel mussten sogar die Mitarbeiter der zivilen Ermittlungsgruppe Uniformen überstreifen, auch um die 1500 Fußstreifen im Stadtgebiet abzudecken. "Das kostet Kraft und Ressourcen, aber das machen wir gern für die Sicherheit in der Stadt". Um die noch weiter zu erhöhen, soll nun die Sicherheitswacht um 25 Prozent auf 15 Mitarbeiter aufgestockt werden.

