Weihnachtsfrieden Ade: Belgier rast nach Hause

ERLANGEN - Mittwochvormittag stoppte die Erlanger Verkehrspolizei einen 52-jährigen Belgier nach einer aggressiven Drängelfahrt. Offenbar hatte dieser den weihnachtlichen Verwandtschaftsbesuch als so unangenehm empfunden, dass er nach Hause gefahren war, als habe er den Leibhaftigen im Nacken.

Oh ja, drei weihnachtliche Tage der Eintracht und Besinnlichkeit mit der Verwandtschaft können sehr nervenaufreibend sein. Und sobald der Pflicht genüge getan ist, heißt es: ab nach Hause.

Viel zu ernst hat das augenscheinlich ein 52-jähriger Belgier genommen, der am späten Vormittag einer Zivilstreife der Erlanger Verkehrspolizei auf der A3 auffiel. Der Citroen mit belgischer Zulassung drängelte und "pflügte" sich so die Überholspur frei. Dabei fuhr er mehrfach bei 150 km/h extrem dicht auf die vorrausfahrenden Fahrzeuge auf. Das Risiko eines schweren Verkehrsunfalls schien der Fahrer billigend in Kauf zu nehmen.

Zu seinem Pech und dem Glück der anderen Verkehrsteilnehmer nahmen die Beamten die Drängelfahrt auf Video auf. Als die Polizisten den Belgier schließlich stoppten, stellte sich heraus, dass der 52 Jährige mit seiner Frau deren Familie in Niederbayern besuchen gewesen war. Offenbar war es ihm anschließend sehr am Herzen gelegen, möglichst schnell wieder von dort wegzukommen.

Die übertriebene Eile wurde für den Mann jedoch alles andere als preisgünstig. Für seinen aggressiven Fahrstil musste er 505 Euro Bußgeld zahlen und wurde zudem mit einem Fahrverbot bestraft.

