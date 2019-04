Weil er sich in Streit einmischte: Senior attackiert

Auch ein Polizist wurde angegriffen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Weil sie ihm zu laut diskutierten, ermahnte ein 78-Jähriger am Montagnachmittag zwei Männer in Erlangen. Einer der Streithähne nahm das aber persönlich - und verfolgte und attackierte den Senioren. Ein Zivilpolizist kam hinzu und griff ein, was den Erlanger allerdings nur noch wütender machte: Er schlug auf den Beamten ein und musste durch mehrere hinzugerufene Streifen beruhigt werden. Der Ausraster endete für den Schläger in einer Fachklinik.

Alles begann am Montag gegen 16.30 Uhr in der Südlichen Stadtmauerstraße in Erlangen: Zunächst kam es zwischen einem 21-Jährigen und einem weiteren, noch unbekannten Mann zu einer lautstarken Diskussion auf einer Grünfläche. Ein 78-Jähriger kam zu diesem Zeitpunkt an den beiden Streithähnen vorbei und mahnte sie zur Ruhe. Diese Rüge kam ihn jedoch teuer zu stehen.

Der 21-Jährige ließ sich die Ermahnung nicht gefallen und verfolgte den älteren Herren kurzerhand bis zu dessen Auto. Dort griff er den 78-Jährigen an und stieß ihn so grob zu Boden, dass er sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Ellenbogen zuzog. Dies jedoch beobachtete ein Polizist, der sich in Freizeit befand.

Der Beamte versetzte sich daraufhin in den Dienst, gab sich dem 21-Jährigen gegenüber als Polizist zu erkennen und wies sich außerdem mit seinem Dienstausweis aus. Doch anstatt die Auseinandersetzung dadurch zu beenden, machte der Beamte alles nur noch schlimmer: Mit seinem Polizeiausweis brachte er den jungen Mann derart in Rage, dass dieser den Polizisten ebenfalls attackierte. Er schlug ihm mehrfach mit den Fäusten gegen den Oberkörper. Erst, nachdem mehrere alarmierte Streifenbesatzungen angerückt waren, ließ sich der Täter stoppen.

Bei einer anschließenden Untersuchung wurden knapp 2 Promille im Blut des 21-Jährigen festgestellt. Der Erlanger beleidigte die Beamten dabei unflätig, einen der Polizisten spuckte er sogar an. Der junge Erlanger wurde aufgrund seines "psychischen Ausnahmezustandes", wie der Polizeisprecher es beschrieb, in eine Fachklinik eingewiesen. Neben dem Senior wurde bei dem Vorfall auch ein Beamter leicht verletzt.

Den Schläger erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung, Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte und Beamtenbeleidigung.

