Weitere Notunterkunft für Erlanger Obdachlose

Verein stellt Räume in ehemaligem Gasthaus vor - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Eine weitere Räumlichkeit für den Obdachlosenhilfeverein in Erlangen: Das ehemalige Gasthaus "Fischhäusla" in der Dechsendorfer Straße dient seit April als Beratungsstelle für in Not geratene Menschen.

Diakon Karl Ostermeier von der Obdachlosenhilfe stellt Beratungsstelle und Schlafplätze für in Not geratene Menschen in der ehemaligen Gaststätte „Fischhäusla“ an der Dechsendorfer Straße vor. © Wolfgang Sembritzki



Ein warmes Plätzchen im Winter: Was für viele angesichts des vorhandenen Eigenheims als gegeben hingenommen wird, ist gerade für Zuwanderer aus Südosteuropa in Deutschland nicht immer leicht zu finden. Oft landen Einwanderer, die auf dem hiesigen Arbeitsmarkt ihr Glück suchen, es aber häufig nicht finden, auf der Straße.

In Erlangen nimmt sich der Obdachlosenhilfeverein dieses Problems an. In den Wintermonaten zwischen Oktober und März bietet das "Fischhäusla" am Dechsendorfer Damm Unterschlupf. "Zu uns kommen hauptsächlich Personen und Familien aus Rumänien und der Slowakei, die hier einen Neustart wagen wollen", erklärt Diakon Karl Ostermeier, während er durch das Haus führt.

Zwischen April und September dient das Haus dann als Beratungsstelle. Häufig verfügten die Ankömmlinge über einen niedrigen Bildungsstandard, weshalb sie aus ihrem Heimatland flüchten, da das dortige Sozialsystem sie nicht auffängt. Daher sind sie hier auf der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. "Da auch viele Familien zu uns kommen, ist es unser höchstes Ziel, vor allem den Kindern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen", erklärt Ostermeier. Erste Erfolge kann er hierbei schon verzeichnen: Zwei Kinder gehen mittlerweile in Erlangen zur Schule.

Auch in der Arbeitsvermittlung geht es voran: Ein Ehepaar konnte Jobs in einem Hotel annehmen, ein weiterer ehemaliger Bewohner arbeitet als Fahrzeugpfleger in Nürnberg. Unterkünfte im Umkreis seien dagegen Mangelware: "Arbeit ist für die, die zu uns kommen, einfacher zu finden als Wohnraum. Selbst im Umland fällt es schwer, Wohnungen für die Menschen zu finden. Heutzutage kann sich einfach jeder seine Mieter aussuchen", berichtet Ostermeier.

Ein Ort wie das Fischhäusla ist also notwendig; daher wurden in den letzten Jahren umfassende Renovierungsmaßnahmen vorgenommen. Für die praktischen Arbeiten, wie die Erneuerung der Böden und Decken, wurden vom Bund in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Kräfte zugeteilt, zudem engagierten sich die Angekommenen selbst tatkräftig. Karl Ostermeier: "Es ist schön zu sehen, dass dieses Projekt einen Sinn hat. Uns wird große Dankbarkeit entgegengebracht."

WOLFGANG SEMBRITZKI