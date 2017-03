Wellerstadt: Mann und Hund bei Zimmerbrand gerettet

Feuerwehr rettete Mensch und Tier über eine Leiter - vor 22 Minuten

BAIERSDORF-WELLERSTADT - Aus noch ungeklärten Gründen kam es am Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße in Wellerstadt zu einem Zimmerbrand. Ein Bewohner und sein Hund mussten von der Feuerwehr über eine Leiter gerettet werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Baiersdorf und Wellerstadt sowie des Notarztes, des Rettungsdienstes und des THW-Fachberaters drang Rauch aus den Fenstern im Obergeschoss. Einem Bewohner und dessen Hund war der Fluchtweg aus der Wohnung abgeschnitten. Sie konnten sich allerdings auf einen Balkon flüchten, von dem aus beide von der Feuerwehr über eine tragbare Leiter in Sicherheit gebracht wurden.

Der Mann wurde vom Notarzt auf Grund der eingeatmeten Rauchgase erstversorgt und dann vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert, um den Hund kümmerte sich eine Hausbewohnerin.

Zwischenzeitlich drang ein weiterer Angriffstrupp der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz über das Treppenhaus in die komplett verrauchte Wohnung vor und löschte die Flammen im vom Feuer betroffenen Schlafzimmer. Mit einem Rauchschutzvorhang wurde das restliche Gebäude vor dem Brandrauch geschützt, bevor ein Hochdrucklüfter die Brandwohnung rauchfrei machte.

Über die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land nahm hierzu die Ermittlungen auf.

STEFAN BRUNNER