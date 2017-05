Welpen in Geflügelboxen: Transport bei Erlangen gestoppt

Polizei beschlagnahmte 42 junde Hunde - Tierheim kümmert sich - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag bei Erlangen einen illegalen Welpentransport gestoppt. Insgesamt 42 junge Hunde wollte ein tschechischer Tierarzt in einem Kombi nach Belgien bringen - ohne Rücksicht auf Verluste.

Eingepfercht in viel zu kleinen Geflügeltransportboxen, ohne Futter und Wasser fanden die Beamten die Hunde gegen 3 Uhr in dem Kombi vor. Zehn verschiedene Rassen führte der Fahrer mit, darunter Labradore, Beagle, Möpse und auch Bordeaux-Doggen - Papiere oder Impfungen der teilweise nur rund fünf Wochen alten Welpen konnte er nicht vorweisen.

Der Polizei blieb also nichts anderes übrig, als die Tiere zu beschlagnahmen - was wiederum das Tierheim Nürnberg auf den Plan rief. Dessen Notdienst nahm sich noch in der Nacht der Tiere an, die am Sonntagvormittag von einem Tierarzt untersucht werden. Momentan, so das Tierheim, gehe es den Welpen "den Umständen entsprechend gut." Allerdings liege die Vermutung nahe, "dass die Kleinen für die Fahrt fit gespritzt wurden."

Das Tierheim ist für die Betreuung abermals auf Geld- und Sachspenden (Bettwäsche ohne Knöpfe oder Reißverschlüsse) angewiesen. Vermitteln wird es die Tiere vorerst nicht. Die Welpen sollen erstmal stabilisiert und gegen Tollwut geimpft werden. Frühestens im Juli werden die Hunde abgegeben.

So können Sie spenden:

Per Telefon oder SMS: Spendenhotline 0900 111 0 116 (5 Euro pro Anruf für das Tierheim, nur aus dem deutschen Festnetz) Charity-SMS: Kennwort "TIERHEIM" an die 81190 (5 Euro pro SMS für das Tierheim)

Per Überweisung: IBAN DE 98 7605 0101 0005 8976 16 BIC SSKN DE77 XXX Stichwort "2. Welpentransport 2017"

