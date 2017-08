Wenig Nitrat im Erlanger Trinkwasser

In der Stadt gibt es Vereinbarungen mit Landwirten — In weiten Teilen Frankens zu hohe Werte gemessen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Im Jahr 2019 will die bayerische Staatsregierung eine Landesverordnung "Rote Gebiete Nitrate" in Kraft setzen, mit der die teilweise zu hohen Nitratwerte im Trinkwasser reduziert werden sollen. In weiten Teilen Frankens und Niederbayerns sei das Trinkwasser mit zu hohen Nitratwerten belastet, so die Staatsregierung. In Erlangen sind dagegen keine überhöhten Nitratwerte im Trinkwasser festgestellt worden.

Wolfgang Geus, ESTW-Vorstandsvorsitzender, schenkt sich Trinkwasser ein. © Foto: Matthias Kronau



Bundesweit hatte das Umweltbundesamt in einer Studie ermittelt, dass viele Wasserversorger wegen der hohen Nitratwerte teure Aufbereitungsmethoden nutzen müssten. Der Preis für das Trinkwasser könne deshalb um bis zu 45 Prozent steigen. Als Grund für die Belastung nannte das Umweltbundesamt das Düngen von Feldern mit Gülle und Mist oder das Verwenden von Mineraldünger zum Beispiel für Obst- und Gemüseanbau.

"In Erlangen bleiben die Trinkwasserpreise stabil", sagt Helmut Kandra, Sprecher der Erlanger Stadtwerke (ESTW). Und Sigrid Wagner, ESTW) Abteilungsleiterin Wasserbereitstellung, ergänzt: "Die Nitratwerte in unserem Trinkwasser liegen weit unter den erlaubten Grenzwerten von 50 Milligramm pro Liter." In der Regel enthalte das Erlanger Wasser zwischen 20 und 25 Milligramm Nitrat pro Liter.

Natürlich gebe es beim Ausbringen von Gülle "tatsächlich ein paar Probleme", sagt Sigrid Wagner, "wir haben aber mit den Landwirten in den beiden Wasserschutzgebieten Ost und West Vereinbarungen getroffen, die das Wasser schonen." Vor allem im Schutzgebiet West, zu dem auch Gelände der Gemeinden Möhrendorf und Bubenreuth gehört, betrage die landwirtschaftliche Nutzung rund 50 Prozent.

Das Erlanger Trinkwasser enthält keine erhöhten Nitratwerte. Es wird regelmäßig kontrolliert und der Preis bleibt auch weiterhin stabil. © Foto: Daniel Reinhardt/dpa



"Die insgesamt 39 Brunnen in den Schutzgebieten werden regelmäßig kontrolliert", sagt Sigrid Wagner. ESTW-Mitarbeiter seien täglich unterwegs, um die Wasserversorgung zu beobachten. Rund 65 Prozent des Erlanger Trinkwassers werden aus den Brunnen genommen, die restlichen 35 Prozent speist je eine Fernleitung in Tennenlohe und Hüttendorf in das Wassernetz ein.

"In trockenen Sommern steigt der Nitratgehalt des Trinkwassers", sagt Sigrid Wagner. "Aber auch in diesem Fall bleiben die Werte immer noch deutlich unter dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter."

Auch wenn Erlangen eine nitratarme Insel in einem Stickstoff-Meer ist, hat die EU-Kommission im Herbst 2016 Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Trinkwasser verklagt. Begründung: Die Wasserqualität habe sich über die Jahre gesehen tendenziell verschlechtert. Der Bundestag hatte im Frühjahr das Düngerecht verschärft.

Nitrate helfen Pflanzen beim Wachsen und werden deshalb als Dünger eingesetzt. In überhöhten Mengen führt Nitrat zu verunreinigten Gewässern und kann Auswirkungen auf die Gesundheit von schwangeren Frauen und Kleinkindern haben.

EGBERT M. REINHOLD