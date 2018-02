Wenig Stimmen gegen Herzogenaurachs Rekordetat

Haushalt von SPD, CSU und Grünen verabschiedet — Gegenvotum der FW - vor 6 Stunden

HERZOGENAURACH - Welche Argumente finden sich gegen einen Stadthaushalt mit Gewerbesteuereinnahmen 2017 von 35 Millionen Euro, 70 Millionen Euro auf der hohen Kante und – erstmals in der Stadtgeschichte – mehr Arbeitsplätzen (23 921) als Bürger (23 790)? Die beiden Stadträte der Freien Wähler fanden dies: zu viel Landverbrauch bei der Südumfahrung. Sie stimmten als einzige gegen den Haushalt in der ersten Stadtratssitzung 2018.

Die Bautätigkeit im Wohnbauabschnitt II der Herzo Base: Das Gebiet füllt sich schnell. Mit der Erschließung des Bauabschnitts III wird in den nächsten Wochen angefangen. © Fotos: Ralf Rödel



Die Bautätigkeit im Wohnbauabschnitt II der Herzo Base: Das Gebiet füllt sich schnell. Mit der Erschließung des Bauabschnitts III wird in den nächsten Wochen angefangen. Foto: Fotos: Ralf Rödel



Schon im Vorfeld bekundeten die Fraktionen der SPD, der oppositionellen CSU und der Bündnisgrünen aus der Rathaus-Allianz großenteils Zustimmung zum Etat, der mit Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Rücklagen Kennzahlen aufweist, von denen andere Städte träumen.

Nein zu Finanzplan

Allerdings nicht einverstanden zeigten sich zwölf Stadträte aus CSU und Freien Wählern (FDP-Rätin und MdB Britta Dassler entschuldigte sich mit Terminen in Berlin) mit dem Mittelfristigen Finanzplan 2017 bis 2021.

Ein Grund für die CSU: Der mehrfach geforderte vierspurige Ausbau des Hans-Ort-Rings werde nicht zügig genug vorangetrieben.

Den Lagebericht für seinen zehnten Haushalt als Bürgermeister, den 22. als Stadtrat, gab German Hacker eingangs mit einem Zitat von Bob Dylan: "The times they are a changing".

18 740 Einpendler, so die aktuelle Zahl, zeigten die "hervorragende Entwicklung", die jedoch "mit hoher Schlagzahl verbunden ist. Die Stadt verändert sich, das ist die einzige Konstante." Die Bürger müssten auf diesem Weg mitgenommen werden.

Der "Konzern Herzogenaurach" plant 37,6 Millionen Euro an Investitionen 2018: "Ein dicker Brocken und schwierig wird der Rathausbau." Bei der Personalquote liegt die Stadt unter Durchschnitt. Drei Stellen mehr wurden geschaffen, zwei davon waren städtische Auszubildende. 1300 Arbeitsplätze binnen Jahresfrist erforderten Schritt zu halten, so Hacker und warb um Zustimmung. Von außen werde Herzogenaurach als erfolgreich betrachtet.

Dass der Flächennutzungsplan ab 2018 überarbeitet wird, war für Curd Blank, SPD-Fraktionssprecher, ebenso erwähnenswert wie die "hervorragende Einnahmesituation", der gelungene Schütt-Umbau, der European Energy Award mit Goldaudit und die Entwicklung der Wohngebiete.

"Ausdrücklich begrüßt" würde auch eine "von der Mehrheit des Stadtrats abweichende Meinung, wenn diese sachlich begründet ist."

Ausführlich widmete sich Bernhard Schwab, Fraktionssprecher der CSU, dem Haushalt und der Situation der Stadt. Die häufigen Stellenanzeigen im Amtsblatt würden die Bürger stutzig machen. Womöglich seien sie eine Folge "der Dünnhäutigkeit des Bürgermeisters? Wir werden ja sehen, wie er auf die Haushaltsrede reagiert." Hacker, scherzhaft: "Etz reicht’s ."

CSU fordert Gesamtkonzept

Das digitale Rathaus möchte die CSU forcieren, den Glasfaserausbau, ein Gesamtkonzept Hubmannareal und Vereinshaus erstellen. Über das ausgesetzte Bürgerzentrum gelte es nachzudenken. Ein Dauerbrenner: Der fehlende Baumarkt. In der Reuth hoffe man auf Bürgereinbindung.

Für die Bündnisgrünen bewertete Peter Simon den Etat als gelungen im Hinblick auf Wohnungsbauvorhaben, Kultur und Soziales. Stadthalle, Bibliothek und Bürgerzentrum würden in Zukunft erneut relevant.

Manfred Welker (Freie Wähler) sah positiv, dass ein Haushalt der Seel- und Siechhausstiftung existiert. Gut sei die geplante Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung, zu kritisieren die Talvariante der Südumgehung. Ein Rathaus sei auch außerhalb des Zentrums denkbar. Mit Verweis auf andere Städte sagte Hacker: "Ein Rathaus gehört ins Zentrum."

EDITH KERN-MIEREISZ