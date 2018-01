Weniger Umtausch-Kundschaft in Erlangen

Fehlgriffe unter dem Weihnachtsbaum halten sich in Grenzen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Freude über ein schön verpacktes Weihnachtsgeschenk ist meist riesengroß. Die Enttäuschung nach dem Auspacken zuweilen noch viel größer, wenn einfach nicht das "Richtige" drin war. "Umtauschen" ist dann der erste Gedanke. Und das beschert den Händlern in den Tagen nach Weihnachten oft zusätzliche Arbeit. Aber offenbar nicht mehr so viel wie in früheren Vorjahren.

Noch vor Jahren hatten die Geschäfte nach den Weihnachtstagen alle Hände voll zu tun — Umtauschen war angesagt. Das hat sich offenbar etwas verändert, was eine (nicht repräsentative) Umfrage in Erlangen ergab. © Andrea Warnecke/dpa



Noch vor Jahren hatten die Geschäfte nach den Weihnachtstagen alle Hände voll zu tun — Umtauschen war angesagt. Das hat sich offenbar etwas verändert, was eine (nicht repräsentative) Umfrage in Erlangen ergab. Foto: Andrea Warnecke/dpa



Seit Jahren steht die Unterhaltungselektronik ganz oben auf der Wunschliste vieler. Ein Fehlgriff beim Kauf von Handys oder CDs kann da schon leicht mal passieren. Aber anscheinend nicht mehr so häufig. Der "Saturn" in den Erlangen Arcaden hatte bislang jedenfalls nicht mit einer großen Umtausch-Aktion der Kunden zu kämpfen – eher im Gegenteil. "Es war nicht viel, und unterm Strich sogar eher weniger als in den Vorjahren", weiß Gesamtverkaufsleiter Thomas Hahn.

Ähnlich sieht es im "Sporthaus Eisert" aus: "Die Umtäusche sind weniger geworden", sagt Christian Bier. Der Eisert-Geschäftsführer hat die Erfahrung gemacht, dass die Kunden sich "bereits im Vorfeld sehr gut orientiert" haben und "sehr zielstrebig" das Richtige für ihre Geschenke fanden. "Sie wussten sehr genau, was passend war". Wohl auch, da sie sich zuvor übers Internet oder auf der Homepage von Eisert entsprechend schlau gemacht hatten.

Das mäßige, aber letztlich nicht repräsentative Umtauschverhalten im Sporthaus deckt sich trendmäßig durchaus mit anderen Geschäften, in denen es bisher ähnlich gelaufen ist, weiß Christian Bier, der neben Kurt Greiner auch als Ortsvorsitzender des Einzelhandelsverbandes fungiert.

Dass man mitunter ein und denselben Buch-Bestseller gleich mehrmals unterm Weihnachtsbaum findet, soll vorkommen. Aber wohl eher selten. Das Umtausch-Geschäft im Buchhaus "Thalia" ist jedenfalls "relativ entspannt" über die Bühne gegangen. Bis jetzt. Möglicherweise kommt ab Montag, wenn Schulferien und Urlaube zu Ende sind, noch ein Schub. Aber ein heftiger Umtausch-Marathon wird nicht erwartet. Auch weil die Kunden "immer mehr Zielkäufe" tätigen und mit ganz präzisen Wunschlisten ins Buchhaus kommen, die dann gleichsam "abgearbeitet" werden, so Hannelore Wolter, Filialleiterin bei Thalia.

Bevor die Kunden unsicher werden und befürchten, womöglich das "falsche" Druckwerk aus dem Regal zu holen, entscheiden sie sich lieber für einen Geschenk-Gutschein — und das "nimmt von Jahr zu Jahr zu", so Hannelore Wolter. Und schließt sicherlich den einen oder anderen Umtausch aus.

Kein Anspruch

Spielzeug für Kinder — überhaupt der Klassiker unterm Christbaum. Und Spielzeug ist auch das Metier der "Kornblume".

Aber auch dort hatte man kaum mit irgendwelchen Umtäuschen zu tun — "war alles unkompliziert und im normalen Rahmen", sagt Stefanie Stürcke. Und den Grund dafür kennt sie auch: "Wir geben uns vorher Mühe und beraten gut." Selbstverständlich ist das aber alles nicht: Denn die Kunden haben bei fehlerfreier Ware eigentlich keinen Anspruch auf Umtausch. Aber die meisten Händler bieten diese Möglichkeit rein aus Kulanzgründen bei Vorlage des Kaufbelegs an. Die genauen Bedingungen — wie etwa Fristen oder die Erstattung in Form von Gutscheinen oder Bargeld — legt letztlich jeder Anbieter selber fest. Gänzlich anders als beim Umtausch einwandfreier Ware sieht es schließlich bei Produkten aus, die von Beginn an Mängel oder Fehler haben. Hier gilt bekanntermaßen eine gesetzliche Gewährleistungspflicht.

RAINER WICH