Wenn am Berg der Trostpreis zum Hauptgewinn wird

ERLANGEN - Riesenrad, Voodo-Jumper und Dosenwerfen. Mal rasend schnell, mal hoch, mal gruselig. Der Berg hat auch in diesem Jahr wieder einige Attraktionen zu bieten. Die Freude über einen Trostpreis war am Ende aber die schönste. Ein Selbsttest von unserem Volontär Micha Schneider.

Volontär Micha Schneider testete die Attraktionen am verregneten Berg: Am besten gefiel ihm am Ende aber sein Trostpreis vom „Bolzplatz“, ein rot-schwarzer Plastik-Hut. © Harald Sippel



Trostpreise sind ja manchmal doch die schönsten Preise. Auf jeden Fall wenn es regnet und man den eigenen Regenschirm vergessen hat. Denn zumindest mein letzter Schuss beim "Bolzplatz" traf voll ins Schwarze. Eine in sich zusammensinkende Pyramide klirrender Dosen – ein Schuss hinein in die Glückseligkeit.

Okay, vielleicht ein kleines bisschen übertrieben. Aber die drei Euro für drei Schüsse waren am Ende doch noch gut investiert. Der rot-schwarze Plastik-Hut, gefiel mir in dem Fall sogar besser als all die schicken Fußballtrikots, die es als Hauptpreis zu gewinnen gab. Immerhin perlten so die Regentropfen zumindest ein bisschen an mir ab.

Der "Bolzplatz" war dann auch das Ende meiner kleinen Test-Reihe der unzähligen Berg-Attraktionen, die etwa eine Stunde zuvor im Voodo-Jumper ihren rasenden Anfang genommen hatte. Für 4,50 Euro konnte man sich dort nämlich einmal so richtig durchschütteln lassen. Hoch, runter, hoch runter, und weil es so schön war, gleich nochmal von vorn. Knapp fünf Minuten lang. Gut jedenfalls, dass mich mein 12-jähriger Nebensitzer Nino vorgewarnt hatte, bevor es so richtig zur Sache ging. Und auch wenn ich mehr als doppelt so alt bin wie der kleine Nino – Spaß hat es in diesem Voodo-Jumper mit geräuschreduziertem Antrieb und vollständiger LED-Beleuchtung auch mir gemacht.

+++ Hier geht's zu unserem Live-Blog von der Bergkirchweih +++

Genau wie im Phoenix, bei dem man sich für vier Euro auf einem der 16 roten Sitzplätze in rasender Geschwindigkeit schwindelig drehen lassen konnte. Dieses Mal auch überraschend oft um die eigene Achse. Demnach nichts für schwache Nerven oder volle Mägen.

Sammeln und Durchatmen hießen also nach jenem "Turbo-Start" die Zauberworte. Das konnte ich in meinem Fall ein paar Meter weiter im Pirate Adventure, der mit seiner Außengestaltung mit überlebensgroßem Haifisch vor allem abenteuerlustige Kinder anlockt. Für drei Euro dürfen sie sich zehn Minuten lang bei Licht und Dunkelheit von gruseligen Piraten und anderen Figürchen erschrecken lassen und über wankende Planken und verstaubte Kellern auf Schatzusuche gehen. Nimmt man mal das Kreischen der Kindergruppe vor mir als Maßstab: Ein Überraschungseffekt war dann auch hier in jedem Fall gegeben.

Nach einer Last-Minute-Niederlage bei Galle‘s Steamboat-Racing", bei dem man für drei Euro Kugeln in Löchern versenken musste, damit das eigene Boot schnellstmöglich die Ziellinie erreichte, ging es für mich zum Abschluss dann natürlich noch ganz hoch in die Luft – im "Hangover", dem höchsten transportablen Freefall Tower der Welt. 85 Meter hoch, 80 Meter Fallhöhe.

Keine Frage: die Aussicht über Erlangen war dort oben phänomenal. Es war aber nur eine kurze Aussicht. Denn mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 100 km/h ging es zurück auf den Boden. Der erste Gedanke dort? Gleich nochmal. Aber der Himmel wurde immer dunkler und der Nieselregen stärker.

Das größte Glücksgefühl bescherte mir trotz allem also diese in sich zusammenkrachende Dosen-Pyramide. Und dieser rot-schwarze Plastik-Fußball–Hut. Trostpreise können manchmal einfach doch so richtig Spaß machen.