Wenn die Sekretärin in Erlangen zur Hexe wird

Für Halloween ist Erika Kammholz in ein furchterregendes Outfit geschlüpft - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Halloween-Kostüm steht: Zehn Minuten im Klamotten-Fundus des Theaters reichen unserer Sekretärin für die perfekte Hexe.

„Die Nase ist schon gewöhnungsbedürftig“: Als Hexe kann Erika Kammholz durchaus grimmig blicken. © Fotos: Harald Sippel



„Die Nase ist schon gewöhnungsbedürftig“: Als Hexe kann Erika Kammholz durchaus grimmig blicken. Foto: Fotos: Harald Sippel



Erika Kammholz ist eine äußerst humorvolle Sekretärin. "Täglich in der Redaktion", lautete ihre trockene Antwort auf die Frage, wie oft sie denn eigentlich schon eine Hexe gewesen sei.

Die Frage zielte natürlich eher darauf ab, wie oft sie schon mal als Hexe verkleidet war – schließlich ist Halloween. Ein paar Male hat sie tatsächlich schon einmal die Hexe gemacht, ihre Einkleidung am Theater in Erlangen war also keine klassische Premiere für sie. Dort durfte sich unsere Sekretärin mit Hilfe der Kostümabteilung im äußerst üppigen Klamotten-Fundus des Theaters mal so richtig austoben.

Zwischen Corsagen und Westen, Hosen und Pullis hielt sie Ausschau nach Totenköpfen, Besen und Hakennasen. "Der Rock gefällt mir besonders, aber diese Nase ist schon etwas gewöhnungsbedürftig", kommentierte Kammholz und ergänzte: "Aber basst scho. So eine Auswahl hat man zu Hause natürlich nicht."

Keine zehn Minuten dauerte es, da war aus der stets freundlichen und gut gelaunten Sekretärin zumindest optisch eine grimmige Hexe geworden — auch wenn Fotograf Harald Sippel tief in die Trickkiste greifen musste, um Kammholz ein grimmiges Gesicht zu entlocken. "Denk an deine Nachbarn", sagte er. "Hab ich keine", entgegnete Kammholz. Nun gut, mit dem Ergebnis war Kammholz am Ende trotzdem hoch zufrieden: "Das leihe ich mir dann am Montag aus", sagte Kammholz und grinste. Natürlich.

An Halloween will sie jedenfalls wieder das eine oder andere Kind erschrecken. Mit oder ohne Hexenkostüm. "Eine Freundin hat mal aus Pappkarton eine Guillotine gebastelt und mit Nagellack Bluttropfen darauf gesprüht. Das will ich auch mal machen", frohlockt die Interims-Hexe. So viele Kinder klingeln bei ihr allerdings gar nicht. Vielleicht haben die ja eine Vorahnung. "Hinter unserem Haus ist Acker und davor Wald. Da schellen nur die richtig eingefleischten Kinder." Die, die eben aus den vergangenen Jahren wissen, dass es bei Erika Kammholz auch immer Süßigkeiten für mutige Kinder gibt. Dennoch: Ein bisschen Spaß muss sein, und das Ziel für dieses Jahr steht: Ein, zwei Kinder so richtig zu

schockieren. "Aber", sagt Kammholz zum Schluss, "wenn du das jetzt schreibst, dann kommt ja keiner."

MICHA SCHNEIDER