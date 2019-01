Wenn ein Erlanger Verbrauchermarkt Knöllchen verteilt

Verwarnungen und abgeschleppte Autos: Eigentümer schützen ihre Parkplätze - vor 15 Minuten

ERLANGEN - Knöllchen verteilt in Erlangen jetzt nicht mehr exklusiv die kommunale Parküberwachung. Auch auf Supermarkt-Parkplätzen oder Privatgrundstücken gehen die Eigentümer gegen zu lange oder unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge vor.

"Wenn Sie zum ersten Mal vergessen haben, eine Parkscheibe zu benutzen, bekommen Sie eine Verwarnung." Der freundliche Mann, der mit einer gelben Warnweste über den Parkplatz der Kaufland-Filiale im Röthelheimpark läuft, erregt schnell Aufsehen und wird immer wieder von Neugierigen angesprochen. Denn wie eine Politesse fotografiert er Autos und Kennzeichen - und bringt Zettel an. Manche sind eine erste Ermahnung, andere eine kostenpflichtige Verwarnung.

Auch ein Leser der Erlanger Nachrichten hatte ein Knöllchen am Scheibenwischer - und war empört über die "Privatpolizei". Die Aufregung legte sich, als ihm die 20 Euro Strafe erlassen wurde, da er mit seinem Kassenzettel belegen konnte, dass er zum fraglichen Zeitpunkt dort einkaufen war.

"Was viele nicht wissen: Durch Nutzung des Parkplatzes schließen Sie mit dem Parkplatzanbieter einen Vertrag ab. Bei Regelverstößen kann dann eine entsprechende Vertragsstrafe verhängt werden. Das ist selbstverständlich rechtlich geregelt", stellt auch immer wieder die German-Service-Group klar, die sich fürs Kaufland um die Einhaltung der allgemeinen Geschäftsbedingung für den Parkplatz kümmert - also tatsächlich als eine Art Verkehrsüberwachung unterwegs ist. Übrigens: Die vielen, vielen Info-Schilder auf dem Parkplatz und im Eingangsbereich zum Geschäft sollen dafür sorgen, dass niemand sagen kann, er hätte nichts von den Park-Vorschriften gewusst.

Strafzettel auf Supermarkt-Parkplätzen: Dürfen die das?

"Da unser Parkplatz am Kaufland Erlangen Röthelheimpark zentral liegt und sehr beliebt ist, sahen wir uns vor etwa einem Jahr gezwungen, eine Parkscheiben-Regelung einzuführen. Wir haben unsere Kunden durch einen Infostand und über 60 Hinweisschilder darüber informiert, dass sie mit Parkscheibe 120 Minuten kostenfrei parken können", erklärt Kaufland-Pressesprecherin Anna Münzing und ergänzt: "Da seither wieder

