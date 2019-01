Wenn’s auf dem Erlanger Marktplatz bunt zugeht

ERLANGEN - Der Erlanger Marktplatz wird bunt: Eine ungewöhnliche Kunst-Aktion hat am Pauli-Brunnen für Aufsehen gesorgt.

Es darf gesprüht werden: 22 Schüler beteiligten sich an der Kunstaktion des CEG am Marktplatz. © Susanne Rezac



"Was machen Sie hier?!?" Diese – meist äußerst streng und empört vorgetragene – Frage haben vor ein paar Tagen Schüler des Christian-Ernst-Gymnasiums rund um den Pauli-Brunnen am Marktplatz im Minutentakt zu hören bekommen. Eigentlich kein Wunder, dass unvorbereitete Passanten ihren Augen nicht recht trauten. Denn eine Gruppe junger Menschen verwandelte die Fläche um den Brunnen in eine bunte Pflasterlandschaft. Wohl noch ein paar Tage werden dort die Spuren zu sehen sein.

Doch die Schüler, die Lehrerin und Laura Capalbo vom benachbarten Kunstpalais konnten meist die besorgten Erlanger mit der Erklärung für diese ungewöhnliche Aktion beruhigen. Denn: Das Hantieren mit abwaschbarer Sprühkreide war genehmigt und die Stadtverwaltung informiert. Das Ganze war eine Kunstaktion, die im Rahmen einer Führung im Kunstpalais stattfand.

Die CEG-Schüler hatten sich zuvor im Kunstunterricht überlegt, wie man das Oberstufenzimmer des "ehrwürdigen Baus am Langemarckplatz" mit Streetart gestalten könnte. CEG-Kunsterzieherin Susanne Rezac: "Natürlich kommt eine Umsetzung der Entwürfe im Schulhaus wegen des Denkmalschutzes nicht in Frage, und darum ergriff der Kurs die Chance, im Rahmen der aktuellen Kunstpalais-Ausstellung zu rebellieren. Oder zumindest mal nachzuspüren, wie sich das vielleicht anfühlen würde, würde man es tun."

Die Auseinandersetzung der Schüler mit der Wirkung von "Streetart" war auch für Capalbo einer der wichtigsten Aspekte dieser Aktion: "Wir haben

die Schüler im Vorfeld gebrieft, damit sie darauf vorbereitet sind, auch mit unfreundlichen Reaktionen umzugehen." Die für Kunstvermittlung zuständige Kunstpalais-Mitarbeiterin ergänzt: "Die Jugendlichen hatten Respekt vor dem historischen Brunnen und der Umgebung. Es war zu spüren, dass die Schüler am Anfang Hemmungen hatten, mit dem Sprühen zu beginnen."

Übrigens: Fast alle Passanten konnten in den Gesprächen beruhigt werden — und etliche wollten danach die Kunstpalais-Schau besuchen.

